華能國際電力(0902)短期技術走勢有望轉強　再上試6元｜彭偉新

華能國際電力主要從事電力的生產和銷售，產品包括煤電、天然氣發電、風能、太陽能及水電等。根據集團的網上資訊，煤電佔總發電量的主要部分，由於2025年第二季度，煤電產量同比下降3.5%，顯示出煤電具有挑戰。相對地，風能和太陽能的增長顯著，分別同比增長14.3%和48.1%，顯示再失能源仍然受到市場及國家旳重視。集團在短期內將受惠於煤價下跌及提升的電價差，至於長期來看，隨著可再生能源的增長及政策激勵，華能有潛力進一步增強其市場地位。市場預測2025年第二季度淨利潤將增長約28%，盈利能力有明顯的改善。



華能國際電力(0902.HK)的機構投資者持股比率為34.87%，自今年2月17日至今年7月22日期間，股價錄得1.2%的升幅，升幅雖然不多，但在該期間共錄得8.46 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的8.25 億港元，而散戶則佔當中的0.22 億港元，表現算是很好的了，特別是大戶對散戶資金流比率為 38.1 比 1，反映大戶投資者仍然是市場上主要的股價推動者，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上20.12%，其後在股價及資金至於7月22日當日為全期間內最低水平 -16.25%。雖然如此，由於華能國際電力的技術走勢似乎已有轉勢向上的形成走勢突破，即使大戶的坐貨比率然處於低水平，但在技術走勢開始轉強下，有助股價走勢出現向上突破。

華能國際電力股份(00902)於今年2月17日至7月22日期間的資金流狀況。（圖1）

華能國際電力於上個交易日以 5.04 港元收市，全日上升 0.13 港元或 2.65%。集團過去5年的平均Beta值為 0.64，系統性風險低於大市，非常合適投資者在市況較為波動下，仍然可以有較穩定的選擇。另外，集團在52周最高位曾見 5.37 港元，而最低位則曾見 3.86港元，以現價 5.04 港元計，華能國際電力股份的股價較 50 天線高出 0.2%，另外，現價亦較 200 天線高出 11.9%，短期股價走勢仍然強於中、長期走勢，相信股價仍然可以有較強的表現。

華能國際電力的股價在今年2月7日曾升至5.95港元的高位，但未能突破此水平。隨後，股價跌破了20天線並持續走低，最終在1月跌至最低的3.86港元。不過，當9天RSI跌破30後又回升，顯示出整體走勢開始轉強。隨著9天RSI的逐步回升，股價在重新站上20天線後，形成了一浪高於一浪的走勢，最高曾達5.37港元，然後回落至4.37港元。幸運的是，股價並未失守之前回調浪的38.2%反彈目標，這表明之前的反彈走勢仍然完好無損。

隨後，股價連續三天上漲，成功收復了20天線的阻力，這為進一步的上漲提供了機會。特別是，在這幾次回調期間，9天RSI未曾跌破30水平，且MACD指標也顯示出強勢，突破了訊號線。因此，我們預期股價已經見底回升，只要能突破5.15港元的阻力，將有望收復前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，並可能回升至去年7月接近5.95港元的高位。投資者可以考慮在5.00港元水平買入，目標上望6.00港元，並應保持在近日低位4.80港元以上，若失守則建議止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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