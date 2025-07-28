澳博旗下衛星埸君怡娛樂場　將提前於7月底結業

澳門就有關衛星賭場的3年過渡期，將於今年底屆滿，早前澳博（0880）等博企宣布，君怡娛樂場等多間衛星場，將不會繼續經營博彩業務。澳博宣布因應業務規劃及商業考量，附屬公司澳娛綜合今日（28日）宣布君怡娛樂場將於本月30日23時59分起提前終止營運，又表示原設於有關場地的賭枱將重新調配至該公司旗下其他娛樂場繼續運作，為客戶提供服務。



稱澳娛聘用員工將續受僱

君怡娛樂場停運後，若仍持有未兌換的籌碼、存款或積存現金回贈，可於本周四（31日）起到皇家金堡娛樂場賬房辦理跟進安排。

澳博又指出澳娛綜合高度重視保障本地就業，所有由澳娛綜合聘用之當地僱員將繼續受僱，並按營運需要獲妥善調派至公司旗下之其他娛樂場從事博彩相關工作；而在君怡娛樂場服務之非澳娛綜合聘用的本地僱員，將獲邀申請本集團內的相關空缺崗位並在相同條件下獲優先聘用，並視乎實際情況提供所需支援，以促進人員平穩過渡。

澳娛其中一間衛星娛樂場是君怡娛樂場，位於君怡酒店內。（君怡酒店網站）

澳博表示，澳娛綜合將根據法律規定有序推進所需安排，確保各項工作順利銜接，並一如既往履行企業責任，與澳門社會共同推動博彩業的穩健發展。

澳娛綜合指，一向積極配合澳門特別行政區政府推動博彩業健康、可持續發展的政策方向，嚴格遵守於 2022 年修訂之《博彩法》及相關法規，致力促進行業穩健發展。

斥7.24億人民幣購信德旗下物業

此外澳博旗下SJM-投資以7.24億元人民幣，向信德（0242）收購珠海多個辦公室及一個零售單位。有關物業涉及珠海橫琴新區的項目寫字樓第21層至29層及第31層至33層之分層辦公室單位，並商業裙樓第1層之一個零售單位。該等物業之總建築面積約為19,781平方米。