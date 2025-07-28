美股｜道指收市跌64點　納指標指創新高　Tesla漲3%

美國與歐盟達成貿易協議，投資者關注中美新一輪談判、大型科企陸續公布季續，以及聯儲局本周議息等。美股周一（7月28日）個別發展，道指至收市跌64點。納指及標普500指數則再創收市新高，其中標指為連續第6個交易日破頂。



其中，Tesla收市漲3.02%，每股收報325.59美元。此前該公司簽署了一項價值165億美元的協議，將從三星電子（Samsung Electronics ）採購晶片。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月29日

【04:19】Nvidia升1.9% Nike飆近4%

道指收市報44,837.56點，跌64.36點或0.14%；納指收報21,178.58點，升70.27點或0.33%；標普500指數收報6,389.77點，升1.13點或0.02%。

除Tesla升逾3%，多隻重磅科技股也上揚。其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升1.88%，每股收報176.77美元。Amazon漲0.58%、Meta漲0.69%、Apple微升0.08%；微軟則跌0.24%。

其他股票方面，Nike因獲摩根大通（J.P. Morgan）上調股票評級，股價漲3.89%，為升幅最大道指成份股。

圖為2020年8月9日，特斯拉（Tesla）在挪威Gulsvik的超級充電站。（Getty）

【04:10】中概股指數收跌0.69%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.69%。其中，阿里巴巴升1.77%。

【03:48】油價升逾2.3% 布油升上70美元

國際油價上揚。紐約原油期貨每桶收報66.71美元，升1.55美元或2.38%。倫敦布蘭特期油收報70.04美元，升1.60美元或2.34%。

【03:44】美元指數升1% 現貨金價下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上升，在匯市尾市收於98.63，升1.02%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報98.63，升0.59%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,315.53美元，跌21.65美元或0.65%。

【03:26】恒指夜期收報25,367點 低水195點

恒指夜市期指收報25,367點，跌138點，較恒指收市25,562點，低水195點，成交10,691張。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

本港時間7月28日

【22:47】Nike漲逾3%

道指最新報44,923點，升21點或0.05%；納指最新報21,179點，升71點或0.34%；標普500指數現報6,397點，升8點或0.14%。 Nike因獲摩根大通（J.P. Morgan）上調股票評級，股價漲逾3%。

【22:46】油價升逾2%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶66.50美元，升1.34美元或2.06%；倫敦布蘭特期油每桶報69.02美元，升1.36美元或2.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,208.97美元、24小時內變化不大。