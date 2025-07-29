中國鋁業(2600)受惠內地扶持政策　及市場需求回升的慸動｜彭偉新

中國鋁業的主要業務包括鋁的冶煉、鋁土礦的提煉及各類鋁產品的生產，其產品主要包括鋁合金、高純鋁及精細鋁土礦。報告顯示，鋁業收入主要來自鋁產品，佔比超過70%。集團的亮點在於其完整的產業鏈，涵蓋了從礦石開採到鋁冶煉，再到鋁合金和鋁加工的各個環節。預期在短期內，集團受到政府政策支持的強烈影響。多項政策旨在提升行業效率和減少過剩產能，這不僅有助於穩定市場環境，還促進了價格回升。隨著反內卷政策的實施，市場整合的步伐加快，進一步提升了行業的整體競爭力。這些政策的推動將使集團在面對市場波動時具備更強的韌性。



另外，隨著全球對鋁的需求持續增長，特別是在電動車和可再生能源等新興領域，這為中國鋁業提供了穩定的增長動力。預計未來幾年內，鋁的需求將顯著上升，進一步支撐鋁價的上漲。這種需求增長將對公司的盈利能力產生正面影響，並可能引導更多的投資者對股份垂青，均會利好股價未來的整體表現。加上中國鋁業的產能整合和集成供應鏈是其重要的競爭優勢。通過優化生產流程和加強上游資源控制，公司能夠提高效率，降低成本。這種整合不僅提高了公司的市場地位，還幫助其在原材料價格波動的情況下維持盈利能力。

中國鋁業上個交易日以 6.33 港元收市，全日下跌 0.14 港元，跌幅為 2.16%。集團過去5年的平均Beta值為 2.2，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 6.83 港元，而最低位則曾見 3.66港元。不過以現價 6.33 港元計，中國鋁業的股價較 50 天線高出 24.23%，另外，現價亦較 200 天線高出 30.18%，短期動力仍然強於其中及長線走勢，相信股價仍然有望作進一步的上升。

中國鋁業(02600)於今年2月21日至7月28日期間的資金流狀況。（圖１）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.5 倍，較追蹤市盈率為高。集團的機構投資者持股比率為29.43%，自今年2月21日至今年7月28日期間，股價錄得4.61%的跌幅，該期間共錄得7.6 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的4.13 億港元，而散戶則佔當中的3.47 億港元。大戶對散戶資金流比率為 1.2 比 1(見圖1)，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.54%；而最低曾經跌至-9.75%，至於7月28日當日則為8.07%，反映整體大戶資金的坐貨動力工在改變中。

中國鋁業的股價在2021年9月達到7.49港元的高位後，隨即開始回落，並一度在2022年3月11日跌至2.21港元的低點。此後，股價逐漸見底，特別是形成了一浪高於一浪的走勢。去年10月，股價成功突破了整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，升至6.83港元。儘管隨後出現回落，但在今年4月9日股價再次跌至3.66港元的低位後，9天RSI從30以下反彈，並重新回到30以上，進一步推動股價上升，最終再次收復了大型跌浪的61.8%反彈目標。預計股價將繼續上升，有望100%收復之前所有跌浪的總跌幅，目標上望7.49港元。投資者可以考慮在6.20港元的水平買入，股價有潛力上升至7.40港元。如果股價失守6.00港元，則應該先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。