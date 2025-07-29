美股｜道指收市跌204點　納指標指破頂後倒跌

多家美企財報令人失望，加上市場亦觀望聯儲局即將議息。美股周二（7月29日）走低，道指至收市跌204點；納指及標普500指數在再創盤中新高後，至收市均倒跌。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月30日

【04:25】Tesla及蘋果跌逾1%

道指收市報44,632.99點，跌204.57點或0.46%；納指收報21,098.29點，跌80.29點或0.38%；標普500指數收報6,370.86點，跌18.91點或0.30%。

其中，多隻道指成份股公布業績，聯合健康（UnitedHealth）的獲利預測令人失望，股價大跌7.46%；波音（Boeing）第二季虧損雖有所收窄，但股價仍跌4.37%。另外，藥廠默克（Merck）稱因需求持續疲軟，將暫停向中國出口HPV疫苗Gardasil延長至年底，公司股價跌1.70%。

其他公布業績的公司中，UPS再次拒絕發布年度收入和利潤率預測，股價暴跌10.57%；家電製造商惠而浦 (Whirlpool) 大幅下調年度盈利預測和股息，股價瀉13.43%。

重磅科技股方面，Tesla跌1.35%、蘋果公司（Apple）跌1.30%、Amazon挫0.76%、Nvidia跌0.70%。

2020年4月13日，位於美國加州的UnitedHealth大樓。（Reuters）

【04:10】中概股指數收跌1.35%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.35%。其中，阿里巴巴跌2.28%、理想汽車挫6.14%。

【03:48】油價升逾3.5%

國際油價上揚，紐約原油期貨及倫敦布蘭特期油，日內均曾飆逾4%。紐約原油期貨每桶收報66.71美元，升1.55美元或2.38%。倫敦布蘭特期油收報70.04美元，升1.60美元或2.34%。

【03:49】美元指數及現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上升，在匯市尾市收於98.88，升0.26%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報148.49，升0.04%。

金價回升。現貨黃金每盎司最新報3,325.22美元，漲10.59美元或0.32%。

【03:44】恒指夜期收報25,344點 低水180點

恒指夜市期指收報25,344點，跌125點，較恒指收市25,524點，低水180點，成交7,731張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間7月29日

【22:51】聯合健康跌近半成 波音挫3%

道指最新報44,705點，跌132點或0.30%；納指最新報21,191.點，升13點或0.06%；標普500指數現報6,389點，升0點或0.00%。

其中，道指主要成份股聯合健康（UnitedHealth）和波音（Boeing）公布的季度業績好壞參半。聯合健康的獲利預測令人失望，股價現跌4.70%，波音公布第二季虧損有所收窄，但股價仍跌3.10%。

【22:50】油價升逾1%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶67.47美元，升0.76美元或1.14%；倫敦布蘭特期油每桶報70.06美元，升0.74美元或1.07%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,027.04美元、24小時內變化不大。