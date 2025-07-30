美股｜鮑威爾稱未決定9月減息　道指低收171點　最多曾挫371點

美國第二季經濟增長勝預期，聯儲局周三（7月30日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，為連續第5次按兵不動。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）之後主持記者會，稱尚未就9月降息做出決定，駁回總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指聯儲局或於9月減息的說法，美股三大股指全數轉跌，道指最多曾跌371點，至收市收窄至跌171點；納指則微升31點。



圖為2025年7月30日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月31日

【04:25】Nvidia漲逾2% Meta續前下跌

道指收市報44,461.28點，跌171.71點或0.38%；納指收報21,129.67點，升31.38點或0.15%；標普500指數收報6,362.90點，跌7.96點或0.12%。

重磅科技股方面，Nvidia漲2.14%，為升幅最大道指成份股；蘋果（Apple）跌1.05%、Amazon挫0.35%。 將於收市後公布季績的微軟（Microsoft）微升0.13%、Meta則跌0.68%。

【04:10】中概股指數收跌1.82%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.82%。其中，阿里巴巴跌1.66%。

圖為2025年7月30日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，螢幕顯示聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

【03:47】美元指數升近1% 現貨金價跌近1.7%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上升，在匯市尾市收於99.81，升0.94%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報149.40，升0.60%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,271.07美元，跌55.45美元或1.67%。

【03:47】油價升逾1% 紐約期油重上70美元

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報70.00美元，升0.79美元或1.14%。倫敦布蘭特期油收報73.24美元，升0.73美元或1.01%。

美元・美鈔・美元鈔票：圖為2021年2月8日路透社拍攝的設計圖片，可見股票圖表前方的一張張美元紙幣。（Reuters）

【03:40】恒指夜期收報24,934點 低水243點

恒指夜市期指收報24,934點，跌244點，較恒指收市25,176點，低水243點，成交15,639張。

【03:04】 道指跌幅擴大至逾300點

道指最新報44,316點，跌316點或0.71%；納指最新報21,046點，跌51點或0.25%；標普500指數現報6,343點，跌27點或0.43%。

【02:26】 議息後道指靠穩 納指漲近百點

道指最新報44,657點，升24點或0.06%；納指最新報21,194點，升95點或0.45%；標普500指數現報6,385點，升14點或0.23%。

【02:05】聯儲局維持利率不變

美國聯儲局公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，聯邦基金利率目標範圍維持在4.25厘至4.50厘。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

本港時間7月30日

【22:51】美國第二季GDP增長勝預期

道指最新報44,675點，升42點或0.09%；納指最新報21,195點，升97點或0.46%；標普500指數現報6,386點，升15點或0.24%。

數據方面，美國第二季國內生產總值（GDP）環比年率初值升3%，超出市場預期的2.4%；個人消費支出（PCE）物價指數初值升幅2.1%，低於預期增長的2.9%。

【22:41】油價約升0.5%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶69.57美元，升0.36美元或0.52%；倫敦布蘭特期油每桶報71.99美元，升0.31美元或0.43%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,100.11美元、24小時內約升0.2%。

1