MPF｜7月底賬戶平均結餘30萬　積金評級﹕足夠買8千盒兩餸飯

強積金評級數據顯示，7月積金評級所有基金表現指數升1.17%，年初至今累計升幅達10.13%。截至2025年7月底，強積金今年已錄得5個月正回報。按金額計算，7 月投資收益相當於約168億元，即人均獲利約3,500元，年初至今人均賺約2.76萬元。



年初至今人均賺約2.76萬元 中港及美股基金表現最佳

7月股票資產類別持續領跑，香港及中國股票基金、亞洲股票基金和美國股票基金於表現最為突出。計入供款後，強積金總資產將於7月底創下約1.45萬億元的歷史新高，較6月增加約203億元，年初至今累增約1,586億元，相當於成員平均賬戶結餘約30.24萬元，較6月上升約4,200元，年初至今累增約3.31萬元。

積金評級指出，截至今年7月底本湘強積金人均賬戶結餘超過30萬元，足夠購買8,000盒兩餸飯。(資料圖片）

平均賬戶結餘逾30萬元

積金評級主席叢川普表示，香港人是時候認真看待強積金了。30.24萬元絕非小數目，足以購買11盎司黃金或8,000盒兩餸飯。這些生活化的例子並非刻意淡化強積金的價值，而是要彰顯強積金對全港市民的重要性。香港人向來重視黃金的價值，而強積金同樣值得重視，強積金不僅是寶藏，更是「大眾的黃金」。

他表示，強積金創紀錄的資產規模及平均賬戶結餘對成員來說顯然是好消息，同時也及時提醒我們投資紀律的重要性。分散投資和長線投資是累積財富的關鍵。每個強積金計劃都提供預設投資策略（DIS）基金，這些低收費的現成分散投資選項，仍是強積金成員值得考慮的優質選擇。