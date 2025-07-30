Booking.com︰港仍有吸引力呢點勝星洲　盛事助人流惟硬件可改善

港人假日北上消費及外遊成風，而內地遊客數目仍待恢復至疫情前的高峰，其消費力未如理想，更出現「窮遊」現象。去年以來零售店鋪及餐廳倒閉潮更延續至今年，更有大班西餅等知名品牌倒閉，是否都在反映香港作為旅遊之都正在走下坡，失去昔日光輝？旅遊服務平台Booking.com亞太區董事總經理兼副總裁Laura Houldsworth就比較樂觀，認為香港仍有吸引人的地方。



Laura Houldsworth認為，香港在旅遊業方面，仍有吸引人的地方。(廖雁雄攝）

行山活動天然資源方面勝星洲

Laura Houldsworth在接受《香港01》訪問時表示，香港仍有吸引人的地方，她自己剛在去年尾來港，非常喜歡香港的食物，而本地天然旅遊資源也豐富，令她能夠進行爬山活動，這在臨近新加坡是比較少的，有助吸引人流。同時，港府有意加強推廣特色旅遊項目，當中的熊貓旅遊等，都是屬於香港獨特的旅遊項目。而Booking.com今年初也新推出了市中心以外的探索遊，也受到市場歡迎。

另邊廂，Booking.com數據顯示，港人最愛出遊的目的地為日本東京，其次為英國倫敦，以及日本的大阪。而來香港的遊客則主要來自於大中華地區，包括中國內地、台灣、菲律賓及泰國，也有來自英國及澳洲等地遊客。不過，遊客在香港停留的時間則有縮短現象，旅發局數據顯示，去年整體訪港旅客中，過夜旅客平均留港 3.2晚，相較2023年過夜旅客平均留港時間為3.6 晚。目前平均在剛停留時間為3.2至3.6日。

遊客在港停留時間有縮短現象

港府有意透過舉辦大型盛世活動來吸引人流帶動經濟，例如近期英國樂隊Coldplay赴港舉辦演唱會，而相較臨近新加坡也有相同政策，包括獲得天后級的Taylor Swift及Lady Gaga演唱會的東南亞及亞洲獨家主辦權。

英國樂隊Coldplay於啟德舉辦演唱會，Laura表示，香港應該繼續盛世經濟，舉辦演唱會及大型活動等，因這是吸引遊客訪港很好的方法。（資料圖片）

Laura表示，其實每個地方有令人可以學習的地方，香港也應該繼續盛世經濟，舉辦演唱會及大型活動等，因這是吸引遊客訪港很好的方法。與此同時，在交通硬件配套方面，也可以推動更便利的措施，例如在航班班次等方面，其實也可以有所改善。

裁員計劃不涉及香港業務

另外，Booking.com去年尾公佈裁員計劃，Laura解釋，主要是涉及架構重整等來提升營運效率，並沒有計劃在香港裁員。與此同時，公司也希望將投放更多資源在人工智能及科技應用方面。她又認為，人工智能並不能完全取代人手。

Booking.com 最新研究報告發現，77%的受訪者至少對AI抱有一定信任，當中高達93%的亞太地區消費者希望在未來的旅遊規劃中使用AI，他們對AI助理 (30%) 的信任度與對旅遊部落客 (30%) 的信任度相當，甚至超過了對社群媒體影響者 (21%) 的信任度。

Laura表示，港府有意加強推廣特色旅遊項目，當中的熊貓旅遊等，都是屬於香港獨特的旅遊項目。（海洋公園IG圖片）

93%亞太地區消費者 望日後旅遊規劃使用AI

按不同地區來看，亞太地區消費者將AI融入日常生活的意願，在全球範圍內最高，有41%會將AI用於教育和交通領域。相較北美，以及歐洲和中東地區的受訪者則對AI的態度較為謹慎和不信任，表示很少或不信任的比例分別為32%及29%，相較整體受訪者比例為23%。

Booking.com的AI 行程規劃器於 2023 年中期推出測試版，現已在澳洲、紐西蘭、英國和美國上線，並於去年10月在新加坡正式上線。該工具旨在幫助用戶以自然、對話式的方式探索、規劃和預訂下一次旅行。

Laura表示，Booking.com的長期目標是將AI融入旅程每一步，從點到點，涵蓋住宿、航班、景點、地面交通等，但核心理念是，AI應該增強旅行中的人性化元素，而不是取代它們。