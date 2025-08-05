美股｜道指收市跌61點　納指挫0.65%

美國7月服務業活動幾近停滯，以及投資者關注美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 關稅政策對企業的影響，美股周二（8月5日）回吐前一天的漲幅，道指在早段最多升134點後倒跌，最多曾挫249點，至收市仍跌61點。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月6日

【04:15】微軟及Meta同挫逾1% KFC母公司跌半成

道指收市報44,111.74點，跌61.90點或0.14%；納指收報20,916.55點，跌137.03點或0.65%；標普500指數收報6,299.19點，跌30.75點或0.49%。

重磅科技股普遍下跌，微軟跌1.48%、Meta挫1.66%、Nvidia挫0.97%，Apple亦跌0.21%。不過，Amazon漲0.99%。

其他個股方面，Coinbase挫6.34%。 輝瑞Pfize（r）在上調年度獲利預期後，股價上漲5.12%；Palantir Technologies 則上漲7.85%，原因是該公司上調了年度營收預期。

另外，KFC母公司百勝餐飲集團 (Yum Brands) 股價跌5.10%，該公司第二季度業績不及預期，稱由於高額貿易關稅限制了消費者支出。

此前美國供應管理協會（ISM）公布的數據顯示，美國7月非製造業指數為50.1，遠低於市場預期的51.5，也低於前值的50.8。期內新訂單指數由51.3跌至50.3，出口訂單在5個月內第4次陷入萎縮。

圖為2006年10月30日，在加州聖拉斐爾（San Rafael）拍攝的肯德基（KFC）炸雞。（Getty Images）

【04:10】中概股指數收跌0.56%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.56%。其中，阿里巴巴跌0.39%。

【04:02】油價跌逾1.6%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報65.16美元，跌1.13美元或1.70%。倫敦布蘭特期油收報67.64美元，跌1.12美元或1.63%。

【04:01】美元指數微跌 現貨金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數微跌，收於98.782，低於前一交易日的98.786。其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.60，升0.31%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,379.33美元，升5.77美元或0.17%。

【03:27】恒指夜期收報24,812點 低水91點

恒指夜市期指收報24,812點，跌32點，較恒指收市24,902點，低水91點，成交11,521張。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

本港時間8月5日

【22:51】3大指數同漲逾1%

道指最新報43,954點，跌219.點或0.50%；納指最新報20,908點，跌145點或0.69%；標普500指數現報6,291點，跌38點或0.60%。

【22:47】油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶65.62美元，跌0.67美元或1.01%；倫敦布蘭特期油每桶報68.05美元，跌0.71美元或1.03%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報112,782.27 美元、24小時內約跌1.7%。