禁政治人物炒股法案　佩洛西表態支持　特朗普批黨友：二流參議員

美國參議院正醞釀禁止政治人物股票交易的法案，參議院內國土安全與政府事務委員會7月30日以8票贊成、7票反對通過議案。近年獲外界稱為「國會山女股神」的眾議院佩洛西（Nancy Pelosi）也表態支持，但另一方面，在議案修改擴大至涵蓋未來總統後，美國總統特朗普（Donald Trump）由支持改為不滿，批評最初提出議案的共和黨參議員霍利（Josh Hawley）是二流參議員。



霍利最初提出的法案名為《禁止民選領袖持有證券與投資》（Preventing Elected Leaders from Owning Securities and Investments），英文簡稱為PELOSI Act，即「佩洛西法案」，指向佩洛西的意思明顯，內容為禁止國會議員及配偶持有或交易股票。

美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）2024年1月出席參議院委員會會議（REUTERS）

後來霍利跟民主黨議員商討後，決定把法案改名《停止擁有權與非道德股票交易》（Halting Ownership and Non-Ethical Stock Transactions），英文簡稱為HONEST Act，即「誠實法案」，內容修改為擴大至涵蓋未來的總統與副總統，但不會影響現任，即特朗普。

佩洛西7月30日表態支持法案，稱「若然法案有助恢復公眾對政府的信任，並確保當權者遵守最高道德標準，我願很自豪地支持它——無論他們決定如何命名它。」

美國總統特朗普4月曾表態支持禁止議員股票交易的法案，並指佩洛西是「靠內幕消息發財」，但如今在法案修改後，他批評黨友霍利是二流參議員，成為民主黨的棋子。

圖為2025年7月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭為旗下度假村的新高爾夫球場剪綵。（Getty Images）

特朗普在社交網站稱，民主黨人把霍利當作棋子，以幫助他們，「我認為真正的共和黨人不希望看到他們取得空前成功的總統，因為一個名叫霍利的二流參議員『一時興起』而成為攻擊目標！」

霍利7月30日辯護稱，法案不涵蓋特朗普，而是佩洛西。他指「聽著，我希望總統簽署這項法案，所以我會很樂意、盡一切努力地讓他說這東西很好。」