大行報告｜阿里飆逾4%　獲摩通唱好　目標價升45%至240元

摩根大通將阿里巴巴（9988）目標價大幅上調45%至240元，稱雲計算和電商業務的增長料支撐其更高估值。受到摩通唱好，阿里升4.4%，最新報184.7元，成交額122.46億元。



摩通分析師Alex Yao等人在報告中表示，阿里雲收入增速連續8個季度加快，2025年二季度按年增長26%，主要受網路、自動駕駛和具身智能等領域的生成式AI需求驅動。

阿里雲

該行預計中國生成式AI的普及速度可能會超過此前的軟體即服務（SaaS）浪潮，因可提升效率的空間更廣泛且部署門檻更低；又預計未來12至36個月內，生成式AI將從工具試用階段轉向代理自動化，覆蓋市場營銷、服務、編碼、財務運營和供應鏈，服務成本將穩步下降，大多數面向客戶的渠道轉化率/吞吐量將更高。

阿里美股目標價升至245美元

該行表示，將阿里美股目標價從170美元上調至245美元，港股目標價由165元上調至240元。