阿里傳70億元購港島壹號中心13層樓面　文華東方確認研出售辦公室

阿里巴巴（9988）有傳斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」﹙前身為香港怡東酒店﹚最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，每平方呎呎價約為2.6萬元。



文華東方正討論出售部份樓層

據《經濟日報》引述市場消息報道，指出阿里洽購「港島壹號中心」，涉及最頂13層，有指作價約70億元洽購。

該商廈業主文華東方指出，注意到近期有關可能出售其在「港島壹號中心」部分權益的媒體報道。公司確認，目前正就可能出售「港島壹號中心」部份辦公空間進行討論。但尚無法確定是否會進行出售，也無法確定出售的條款；若有進一步消息或於適當時間，公司作出公告。

阿里巴巴

文華東方早年斥50億重建

報道指出港島壹號中心為文華東方酒店集團持有，原為怡東酒店，文華東方早年斥資50億元重建，快將入伙。業主原把物業24層，合共約50萬平方呎樓面，作出租之用，暫已租出兩層。

消息人士透露，近期業主已暫停項目招租工作。正在洽購有關物業的阿里，在港一直租用銅鑼灣時代廣場作總部，其後因應業務擴展，包括旗下螞蟻集團及傳媒等，合共涉及10層樓面，租約至2028年屆滿。

銅鑼灣時代廣場。（資料圖片）

阿里現於時代廣場租用10層樓面

報道引述業內人士預計，阿里於同區尋找新甲廈自置，一方面長線自用作總部，若購入半幢樓面，料可獲大廈命名權及天台廣告位，故洽購多層樓面。