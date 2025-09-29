美股｜道指收市升68點　納指漲0.48%　阿里巴巴升4.65%

美股周一（9月29日）上揚， 道指曾漲139點，其後升幅收窄，至收市漲68點；納指最多曾漲220點或0.98%，至收市升0.48%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月30日

【04:30】Nvidia升2%

道指收市報46,316.07點，升68.78點或0.15%；納指收報22,591.15點，升107.09點或0.48%；標普500指數收報6,661.21點，漲17.51點或0.26%。

重磅科技股中，Nvidia升2.07%，為升幅最大道指成份股；Tesla漲0.64%、Amazon升1.09%；蘋果則跌0.40%。

【04:35】美元指數下跌 現貨金價再創新高

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於97.90，跌0.25%。其中，美元兌日圓最新報148.66，跌0.57%。

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,828.62美元，升68.38美元或1.82%；日內高見3,833.55美元的新高紀錄。

【04:23】中概股指數收漲2.03%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.03%。其中，阿里巴巴ADR升4.65%；嗶哩嗶哩升4.75%。

【04:22】油價跌逾3%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報63.45美元，跌2.27美元或3.45%。倫敦布蘭特期油收報67.97美元，跌2.16美元或3.08%。

【03:43】恒指夜期收報26,735點 高水112點

恒指夜市期指收報26,735點，升30點，較恒指收市26,622點，高水112點，成交15,731張。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

本港時間9月29日

【22:49】道指最新升幅收窄至15點

道指最新報46,263點，升15點或0.03%；納指最新報22,686點，漲202點或0.90%；標普500指數現報6,676點，升32點或0.50%。

【22:30】油價約跌3%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶63.64美元，跌2.08美元或3.16%；倫敦布蘭特期油每桶報67.27美元，跌1.95美元或2.82%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,842.54美元、24小時內漲逾3%。