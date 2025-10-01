阿里巴巴爆升背後　方舟基金加入美國基金增持熱潮

格「木頭姐」凱瑟琳・伍德（Cathie Wood）旗下的方舟基金（Ark funds）多年來首次買入阿里巴巴股票，這是對這家中國電商巨頭 AI 驅動增長潛力及中國科技行業復甦的強烈信心背書。上周，三隻方舟基金合計買入 165,059 股阿里巴巴股票，市值約 2,800 萬美元。另外，2025 年以來，美國投資者增持阿里巴巴美國存託憑證（ADR）及普通股的比例增速，已超過中國本土投資者。

儘管今年股價已翻倍，阿里巴巴的估值相較於全球同行仍處於大幅折價狀態。此外，美元走弱趨勢不僅對中國科技股構成利好，也在激勵美國投資者進軍中國內地市場。9 月 25 日，方舟基金旗下的旗艦產品 —— 方舟創新 ETF（Ark Innovation ETF）自 2018 年以來首次買入價值 1120 萬美元的阿里巴巴美國存託憑證（ADR）。其姊妹基金 —— 方舟下一代網路 ETF（Ark Next Generation Internet ETF）與方舟金融科技創新 ETF（Ark Fintech Innovation ETF）也同步建倉。

2025 年，美國本土投資者持有的阿里巴巴美國存託憑證（ADR）的比例增加了 33%，英國投資者緊隨其後，增加了4%。