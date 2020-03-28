【投資攻略】火鍋股業績出爐　頤海4日累升30%　點解跑贏海底撈？

兩大火鍋股業績剛出爐，海底撈（6862）去年多賺42%，績後表現持平，以周五（27日）收市價30.5元計，市盈率為69倍；作為同系兼海底撈火鍋湯料供應商頤海國際（1579）股東應佔溢利升38.8%，股價已連升四日，市盈率升至87倍，估值究竟是否吸引？

海底撈今年已簽約門店303間

海底撈門店以往的高速擴張，保證了該餐廳，以至其供應商頤海的盈利增長，截至去年底，海底撈門店數量為768間（2018：466間），按年增65%。管理層在業績會指，2020年簽約待開業門店有303間，其中93家已經進場裝修。這意味若全數裝修及開業，今年門店數量將增至1,071間，即按年至少增長39%。

開店也不代表人流立即回復正常，管理層指，海底撈1月26日至3月11日共停業46天，從3月12日開始陸續恢復營業，目前621家門店現已恢復營業，現時整體達到2次/天以上翻枱率（去年全年翻枱率4.8次/天）。

海底撈指目前有621家門店恢復營業。（資料圖片）

中金：下調海底撈目標價16%

中金發表報告指，海底撈去年營收較預期低2.6%，並將其今年淨利潤預測大幅下調58%至15億元人幣，目標價下調16%至37.8元。

中金認為，海底撈仍具長期投資價值，預計低基數下，2021年淨利潤可按年增2倍至45億元人幣。不過，其今年盈利預測是假設768間餐廳在6至12月正常盈利。

頤海來自第三方收入增長逾八成 遠超海底撈

頤海國際在業績報告指，由於海底撈為最大客戶，門店停業延長可能影響公司的業務、經營及財務業績，但頤海亦提到，目前第三方零售業務正常運行。

翻查業績，頤海來自海底撈的收入佔比已降至低於四成，而來自海底撈的收入去年增長僅41.1%，相對來自第三方經銷商的收入增長高達82.4%，料可減輕海底撈關店的影響，難怪兩股股價績後高下立見。

翻查海底撈及頤海2016年至2019年資料，前者近4年收入增速分別為35.6%﹑36.2%﹑59.5%及56.5%；後者近4年收入增速分別為28.4%﹑51.3%﹑62.9%及59.7%。

黃德几：海底撈首季虧損屬必然

金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，兩股業績並非不對辦，但估值已不太吸引，「看高增長股份，以市盈增長率計，假如50倍PE，盈利增長要有50%，才是相對合理估值」，以往市場給予兩股較高估值，主要因增長持續，且不太受經濟周期拖累，但疫情之下，「海底撈業績增長神話已過去」，首季打擊極沉重下，虧損已是必然，即使重新開店，短期內民眾對出外打邊爐仍有戒心，

至於頤海國際來自第三方收入增長快速，即使來自海底撈收入受到影響，或可由超市、便利店等銷售彌補，相對下，海底撈受疫情影響會較大。

翻枱率非海底撈最重要指數

翻看業績，海底撈整體翻枱率由前一年度的5次/天，降為4.8次/天；顧客人均消費由101.1人民幣，升至105.2人民幣。

黃德几指，海底撈盈利能力與顧客人均消費有更大關係，翻檯率並非最重要指標，「打邊爐不是光速餐，始終要點時間」，翻檯枱率下降，或只反映顧客於極端時間減少光顧，及海底撈熱潮稍為退卻。

他指，個人對餐飲股不會給予太高溢價市盈率，認為這一刻海底撈和頤海估值都不吸引，在疫情熊市之下，不少股份值博率更高。