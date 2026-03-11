OpenClaw龍蝦｜內媒︰至少有15家券商嚴禁未經許可安裝OpenClaw

人工智能（AI）工具OpenClaw近期在內地爆紅，據內地傳媒《財聯社》報道，券商密集針對「小龍蝦」OpenClaw下發內部合規提醒或相關通知，至少已有15家券商作出明確要求，嚴禁未經許可在辦公/業務網絡及資訊系統安裝、部署、使用OpenClaw，而確需使用則須通過審批，並報備相關訊息。



報道提到，個別券商執行趨嚴，要求即日起暫停安裝使用、已安裝立即卸載，個人電腦接入公司網路須落實防控，違規私裝使用或引發安全事件，將依規追責。

報道指出，業界正逐漸收緊AI工具安全邊界，包括敏感系統物理隔離、最小權限、嚴禁接觸客戶隱私與交易資料、關鍵環節人工終審，強化人機協同與全程風控等。業者預測，今明兩天會有更多券商發布相關合規提醒。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

另一方面，《彭博》引述知情人士表示，包括大型銀行在內的國企和政府機關已收到通知，出於安全風險擔憂，限制在辦公電腦設備和環境部署OpenClaw。而已經安裝相關應用的需要立即停用，並安排刪除或上報進行安全核查。

知情人士並稱，大型國有銀行和一些政府部門，完全禁止員工在辦公電腦上以及使用公司網絡的個人手機上安裝這一工具。而軍隊家屬也受到相關限制，但部分機構仍允許經報備批准後安裝OpenClaw。