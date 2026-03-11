OpenClaw爆火引安全焦慮　「養龍蝦」掀Apple Mac mini搶購潮

近日，開源AI智能體OpenClaw（因其紅色龍蝦圖標被稱為「龍蝦」）火爆全球，這場被網民稱為「養龍蝦」的狂熱，意外地引爆了硬件市場。其中，Apple Mac mini主機憑借其出色的性能和極具競爭力的價格，成為本地化部署該智能體的首選設備，進而引發了全球性的搶購。



目前，Apple官網的Mac mini發貨周期已延長至兩周以上，電商平台普遍缺貨，二級市場溢價嚴重。部份高配版本價格一個月內上漲高達23%。這場由AI軟件驅動的硬件火爆，正折射出AI從「工具」向「夥伴」演變的行業深意。

3月6日，深圳騰訊大廈樓下排隊等待安裝OpenClaw的市民。（微博@小圳子子子）

「物理隔離才是真剛需」

在這場「龍蝦熱」中，消費者選擇Mac mini並非僅僅出於性價比的考量，更深層的原因是對數據安全的焦慮。天使投資人、資深人工智能專家郭濤指出，普通用戶在主力設備上部署OpenClaw存在較大風險，許多人選擇專門購買一台Mac mini來進行部署，正是為了實現風險的物理隔離。

相關數據顯示，Mac mini M4銷量激增300%，二手成交價從2800元（人民幣）飆升至4000元以上，Pro版本溢價更是高達1900元。一名成功搶購到現貨的極客用戶陳先生坦言：「為了數據不上傳雲端，我願意為這台『專用大腦』支付溢價。由於OpenClaw需要高階系統權限，在主力機上部署風險巨大。一台專用的Mac mini既能滿足性能需求，又能通過物理隔離實現安全與效率的平衡。」

對此，郭濤認為，這不僅是Mac mini的銷量勝利，更是Apple M系列晶片在本地化AI時代的一次重要戰略卡位，它證明了輕量化、高能效的桌面硬件已足以承載普通用戶對本地AGI（通用人工智能）的需求。

Mac mini（Apple）

VML中國技術副總裁張弛也分享了他的經驗。他特意將「龍蝦」裝在一台獨立電腦上，而非日常工作電腦，因為OpenClaw需要開放郵箱、通訊錄等核心隱私權限，裝在獨立設備上更為安全。

這種「專機專用」的需求，恰好契合了Mac mini M4的特質。它不僅搭載了高流暢度且功耗較低的M4晶片，更關鍵的是Apple並未對其提價。同時，macOS系統對OpenClaw的更高適配度，使其成為「養龍蝦」的理想沙盒環境。得物App數據顯示，Mac mini M4多型號已售罄，近一周價格最高增加649元。

存在極高信息洩露風險

OpenClaw的爆火，其意義遠不止帶火一款硬件，它更標志著AI範式的根本性轉變。上海人工智能行業協會秘書長鐘俊浩認為，OpenClaw追求強操作性與端到端的結果，預示著AI正從提供「建議」的助手角色，轉向主導「執行」的工作夥伴。快思慢想研究院院長田豐則指出，這類智能體正在從「Copilot（副駕駛）」向「Agentic AI（全自動代理）」演進，這將激活巨大的數字經濟產值，但風險與紅利將長期共生。

然而，這只誘人的「龍蝦」背後，暗礁也已浮現。工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台已緊急發布預警，指出OpenClaw在默認配置下存在極高信息洩露風險。目前已有超過27萬個OpenClaw實例暴露在公網，大量實例存在未授權訪問漏洞。

近期，名為OpenClaw（俗稱「龍蝦」）的AI智能體工具在全網迅速走紅。（Getty)

英方軟件CTO周華警告，智能體可直接調用系統權限，如果治理不到位，便捷性背後的風險將被顯著放大，極有可能導致數據洩露或永久丟失。此前，Meta公司AI安全總監更遭遇了驚心動魄的一幕。她授權OpenClaw分析郵件，AI卻強行刪除其200多封郵件，且她多次下達的終止指令均被無視，最終只能通過強行斷電來阻止。

工業和信息化部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮提醒，AI越像助理，其潛在風險就越大，安全邊界問題不容忽視。對於普通用戶而言，在「龍蝦」徹底成熟，並被戴上合規與安全的「籠頭」之前，保持一份冷靜的思考，或許比盲目跟風「養龍蝦」更為重要。