滙豐於美國推代幣化存款服務　另已於港英及新加坡提供服務

滙豐 （0005） 在周一（13日）公布在美國推出代幣化存款服務，稱這標誌着其數碼貨幣能力的重大擴展，以在符合法規且全天候運作的環境中，實現跨司法管轄區無縫、即時資金移動。



滙豐表示，TDS結合了傳統銀行存款的熟悉感和信任感，以及區塊鏈基礎設施的速度、透明度和自動化優勢。透過TDS，符合資格的客戶可全天候（24/7）進行境內與跨境的資金轉帳，將資金從財資中心透過區塊鏈即時轉移至子公司，從而改善流動性管理與全球貿易。

滙豐環球支付方案部北美區主管Tom Halpin表示：「我們的客戶營運跨越不同市場、貨幣和時區，他們正在尋求更快速、更透明的方式來管理流動性和移動資金，同時不增加營運上的複雜性。借助TDS，我們正在協助客戶減少摩擦、提升控制力，並更輕鬆地與不斷發展的數位生態系統建立連結。」

可以支援美元港元等5大幣種

TDS的設計旨在與客戶現有的財資和支付基礎設施整合，並在當地監管框架內運作，該服務已在香港、新加坡、盧森堡和英國提供，並支援多種貨幣，包括歐元（EUR）、英鎊（GBP）、港元（HKD）、新加坡元（SGD）和美元（USD）。

滙豐稱，TDS的優勢可能包括：

在代幣化存款網絡內加速結算

全天候（24/7）支援境內與跨境轉帳

更有效率的營運資金管理以及跨帳戶和實體的流動性轉移

與現有銀行和財資基礎設施的相容性

提升現金部位的可視性，以支援即時的流動性決策

減少人工處理並實現直通式處理（straight-through processing），以簡化營運流程

滙豐表示，該行持續投資於構建一個開放、具備互操作性的貨幣層，將核心金融基礎設施與新興數碼網路連接起來。這將支援多種應用場景，包括將支援區塊鏈的工作流程與支付及銀行基礎設施橋接、實現即時財資管理、促進代幣化資產的結算，以及與受監管的數碼貨幣解決方案進行整合。