滙豐調查｜逾半受訪國際企業稱　AI屬增加市場配置考慮因素之一

撰文：張偉倫
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滙豐於3月中旬向企業高層及機構投資者進行調查，受訪對象涵蓋10個市場共3,000名國際企業及機構投資者，其中包括300名香港受訪者。調查結果顯示，科技已成為全球投資決策的核心因素，對國際企業及投資者而言，在決定增加市場配置時，人工智能及數據基建與能源成本（51%）是最重要的考慮因素之一，僅次於增長前景及客戶需求（52%）。

香港受訪者認為，未來3年人工智能的最大潛在效益在於提升生產力及效率（60%）和降低營運成本（55%），反映大眾預期工作模式將出現轉變。與此同時，全球 49% 的機構投資者表示，在當前經濟環境下，為客戶部署2026年投資組合時，最普遍的策略是增加對人工智能及科技主題的配置。

企業尋求增長先優先聚焦亞洲

調查又發現，企業高層及機構投資者作出重新部署以尋求增長時，正優先聚焦亞洲，尤其是中國內地。94%香港受訪者仍然看好國際增長機遇，82%預期未來3年將進行中等至顯著程度的業務調整。94%香港受訪機構計劃於未來五年增加跨境貿易或投資，95%預期相關資金流將更集中於區內的網絡。91%香港企業與投資者正積極增加在高增長市場的資本配置，反映出即使面對市場波動，仍對長期回報抱持信心。

98%香港受訪者認為，波動已非短暫現象，而是全球經營環境的常態。92%本地企業及投資者重新調整資本配置策略，87%表示較五年前更願意接受權衡過後的風險。

最多全球受訪者（41%）認為未來五年的對外經貿關係中，中國內地會變得更為重要，而香港受訪者相信中國內地（75%）、東盟（38%）及歐洲大陸（37%）的重要性會增加，反映他們專注於亞洲市場。

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