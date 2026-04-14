伊朗局勢｜滙豐艾橋智︰若衝突持續影響　恐超出中東　波及全球

滙豐控股（0005）行政總裁艾橋智表示，隨着投資者正在應對日益動盪的全球情況，中東衝突和更廣泛的不確定性開始削弱客戶的信心。他接受《彭博電視》訪問時指出，集團對中東局勢感到難過與憂慮，不僅關心當前情況，也擔心衝突將持續多久。不幸的是，這些不確定性已開始對整體信心造成壓力。



他警告若衝突持續，影響恐將超出中東地區，波及全球經濟。他指出﹕「擔心衝突延續將對全球產生影響，不僅是商品、石油與精煉產品價格，還包括化肥與金屬等領域。」

艾橋智警告若衝突持續，影響恐將超出中東地區，波及全球經濟。(資料圖片)

稱僅發現非常溫和資本外流

儘管面臨地緣政治逆風，艾橋智仍保持樂觀態度，並表示該行在應對新冠疫情期間的各種衝擊方面積累的經驗，使其能夠在局勢穩定後迅速調整策略。迄今為止僅觀察到非常溫和的資本外流。有信心客戶及集團自身的韌性能讓滙豐挺過其中一些挑戰；一旦衝突平息，該銀行已準備好立即着手，擴大運營規模。

自2024年掌舵以來，他持續推動前任的「重心轉向亞洲」策略，將旗下恒生銀行私有化，此舉被視為對香港的一項重大押注。艾橋智一直在推動滙豐的大規模重組，並已裁減數千個工作崗位，同時出售部分業務，並合併或關閉部分業務。艾橋智表示，重組和精簡工作的大部分艱鉅任務已經完成。

滙豐香港﹕商業地產市場已觸底反彈

另一方面，滙豐香港行政總裁伍楊玉如表示，香港商業地產市場已經觸底反彈，但由於閒置率仍然很高，因此復甦還需時間。該行預期香港住宅物業今年將上漲7%。

她又稱，去年滙豐新增客戶超過100萬，主要來自中國內地。