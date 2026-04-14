滙豐艾橋智︰中東發展仍為重要戰略　中國發展模式改變為港帶機遇

市場關注中東局勢進展，滙豐行政總裁艾橋智表示，對於滙豐來說，中東市場發展仍然是重要戰略之一，該區域過去不時經歷艱難時刻，而滙豐已在該地區發展逾130年，也一起經歷過好的及艱難時期，會繼續支持在當地的合作夥伴及國際夥伴。



本港非常住居民市場存在機遇

艾橋智在滙豐全球峰會上也提及香港機遇，表示滙豐已完成恒生私有化，香港即將超越瑞士成為全球最大跨境財富中心，滙豐及恒生分別擁有700萬及400萬客戶網絡，每年並有新客戶的加入，而香港非常住居民市場也存在大機遇。

同時，香港作為連接中國及國際的超級聯繫人，不僅是中國走向世界的國際金融中心，也是國際去尋覓中國投資機遇的橋樑。而香港IPO市場今年以來，吸引資金規模也是全球首位，股市交投規模也非常龐大。而滙豐也有幸首批穩定幣牌照獲得，預計下半年將發行港元穩定幣。

人工智能應用存三大目標

中國除財富管理以外機遇方面，他表示，以往外商直接投資會帶著其科技去建工廠，利用當地便宜的勞工，但這種模式目前已有所改變，外資更傾向於投資創新科技，然後將其推廣至全球。同時，中國企業也會出海，為海外市場帶來機遇。這兩種情況相信會在未來五至十年持續，而香港作為國際金融中心便能捕抓當中機遇。

對於人工智能（Al）發展，他分享滙豐有三大目標，第一是擴展AI的應用，令滙豐員工能夠享受到AI應用的好處，包括會對其進行相關培訓，第二是透過AI提升內部效率及生產力，第三是利用AI給予高度個人化服務。