「對稱三角形」與「長方形」　操作上哪種形態更顯優勢？｜聶振邦

今日續談「對稱三角形」形態，為「圖表形態」的整固形態之一，與「矩形 / 長方形」相同，對後市走向沒有預示性。話雖如此，按著上回下半部講解，於整固期間相對股指或個股在成交金額或成交量變化，有助識別整固傾向是往上還是往下走。不妨參考太古A（0019）的案例，自2023年12月6日裂口高開逾8% (50.95元至55.15元) 後，當日升幅漸見擴大，最終近乎全日高位（59.75元）的59.7元收市，全日上揚17.17%。翌日計至2024年4月26日歷時超過四個半月，股價介乎57.25至67.5元。



太古A案例解說

期內波幅為17.9%，與2023年12月6日單日升幅17.17%相若，反映長逾四個半月股價在整固。留意2023年10月26日低見49.2元 (為同年6月29日以來最低，歷時近四個月)，相對12月6日收報59.7元，累升超過21%，反映整固前股價見上揚。就著上回講解，於「對稱三角形」形態收聚之時，成交量增加，股價將跟隨整固前走勢（上揚）。而於整固期間，2024年3月7至14日曾見六連升，再於4月17至25日見七連升，已突破之前的連升記錄，但升勢還未止步，截至4月30日，一共連升十日。

太古廣場一期。（太古地產網頁圖片）

如何編製底線及頂線

論到「對稱三角形」形態，自2024年4月26日起出現雛形，以5月2日和6月24日分別低見64.95和67.4元連成一線，成為三角形的「底線」；再於5月30日和6月5日高見70.75和70.4元連起來，成為三角形的「頂線」。從4月26日至5月30日普遍日子的成交量為200萬股或以下，直至5月31日約534萬股，為2023年12月7日以來最高，並較常見的200萬股或以下多出超過1.6倍。之後在6月21日錄得約325萬股，又較200萬股多逾六成，那時已可確認整固完成後股價傾向上揚。

兩整固形態操作對比

隨著2024年6月25日和7月2日均收高於三角形的「頂線」，反映當時適合進場，若以7月2日收報69.35元計起，至7月4日以近乎全日高位 (73.20元) 的73.15元收市，兩日已累升近5.5%。另想指出5月22日曾高見72.5元，為2023年2月以來最高，上述的73.2元連72.5元亦已上破，進一步確認股價有力續升。最後以「矩形 / 長方形」形態的操作來對比，從2023年12月7日至2024年4月26日股價介乎57.25至67.5元，所以若見股價收高於67.5元 (橫行區頂部），視為進場訊號出現。

等到2024年5月3日收報67.75元，為3月14日高見67.5元後首度上破收市，若於當時進場，相對7月4日收報73.15元，累升近8%；高於「對稱三角形」形態操作於7月2日收報69.35元進場，累升只是近5.5%。然而，從5月3日收市時進場，至7月2日收市，持股歷時多了兩個月，多賺約2.5%而已，證明「矩形 / 長方形」形態雖然操作較簡單，但實際績效上不見得較「對稱三角形」形態有明顯優勢。筆者認為對於不善用技術分析的投資者，可先用熟「矩形 / 長方形」；之後再熟習「對稱三角形」。始終手上多一種工具，在投資分析的活靈度上，就見多一分優勢。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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