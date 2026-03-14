「長方形」形態最終回　如何捕捉橫行突破入市時機｜聶振邦

上回文末指出「矩形 / 長方形」形態於每個交易日都會出現，只是見於不同的股指或個股之上而已。筆者如此描述已道出這形態在股市的重要性，所以今日再作探討，並作為「圖表形態」的整固系列於「矩形 / 長方形」形態討論的一個小結。此形態簡而言之就是「橫行」，即股指或個股在某範圍內上下擺動一段日子。維持日子多長，關鍵在於相對的成交金額或成交量，交投偏靜持續越久，橫行時間越長。雖於橫行時可進行「區間操作」；但對應此形態等待「單邊操作」時機來臨才行動更合適。



等待靠近區間邊緣

因此在實際操作應用，散戶投資者會留意經已橫行一段日子 (通常不少於兩周，更理想是已超過一個月) 的股指或個股，並見逼近橫行區頂部或底部，以及交投活躍度提升，可望短期由「上落市」變為「單邊市」，便能抓緊進場時機。誠如上回指出散戶投資者於個股交易罕見進行沽空操作，僅是遇上「單邊升市」才會進場。反之遇上「單邊跌市」，就是當確認跌穿橫行區底部之時，視為離場訊號出現。按前文解說，如此操作能成功圖利的機率由不足1/3降至不足1/6；但實則不做沽空對散戶損失不大。

中芯國際案例解說

皆因沽空涉及借貨利息支付成本，倘若散戶真得有意造淡，可以物識恒指成份股，截至2024年6月底為82隻，可參與認沽期權操作，部分交投活躍股份，更有發行商提供認沽證和熊證可交易。回看今次主題，分享案例是中芯國際（0981），從2024年3月19日至5月31日歷時接近兩個半月，未嘗收低於14元 (14.02元)，以及未嘗收高於17元 (16.84元)。雖見波幅約兩成，可進行「區間操作」，但有別於早前分享的友和集團 (2347) 案例可作多達八次操作，中芯國際在期內最多只能做兩次操作 (淡倉和好倉各一次)。

破位後未必升幅大

隨著於2024年5月30日收報16.84元，平了5月17日收市位，同是期內最高，以及成交量約8,829萬股，創期內新高，出現醞釀上破橫行區頂部線索，短期可望出現進場時機。於6月3日高見17.38元，首度上破橫行區，進取者可於當時進場。兩日後（6月5日）收報17.1元，連收市位也上破橫行區，證明謹慎者也可進場。若於6月6日開報17.5元買入股份，至6月20日高見19.88元，持股不足半個月賬面賺13.6%。表面看來不及「區間操作」約賺兩成 (14.02 → 16.84元)，但後者歷時超過一個月 (4月16日至5月17日)。

至於不足半個月賬面賺13.6%，月化回報率是超過27%，實則高於上述約兩成。此外，當時股價上破橫行區頂部有成交量配合，例如2024年6月6日約1.32億股，較期內最高約8,829萬股多出近五成。至於6月20日約9,102萬股，亦較約8,829萬股為高，並且因美股蘋果公司於6月10至14日舉行開發者大會，在手機上展示萬眾矚目的AI功能「Apple Intelligence」(見於iOS 18)，令環球半導體股掀炒風，Nvidia (英偉達) 於6月19日收市成美股最大市值股份；另外除了港股中芯，華虹半導體 (1347) 也於同期升近18%，這意味著中芯股價仍具上揚條件，由6月6日開報17.50元計起，一個月內升逾兩成，超過上述「區間操作」績效可冀。（6月20日高見19.88元，較17.5元高出13.6%；至於高出逾兩成，於9月30日高見21.40元才成事。）

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。