AI算力東風起　嘉利國際業績進入爆發前夕｜聶振邦

隨著NVIDIA（英偉達）於年度GTC大會發佈全新的芯片及Vera Rubin系列平台，全球AI算力市場需求預計將迎來新一輪爆發。在港股市場中，嘉利國際 (1050) 作為英偉達的合格供應商及推薦供應商，憑藉其深厚的技術積澱與產能佈局，中長期投資價值看高一線。



躋身頂級供應鏈 緊貼英偉達增長步伐

嘉利國際於去年9月正式獲納入英偉達伺服器機殼及機櫃組件的合格供應商名單。從近期GTC 2026會場的動態來看，嘉利的Logo頻繁出現在NVIDIA、HPE、 Lenovo、Dell、 Pegatron、Inventec、ASUS、Supermicro 及 Wistron/Wiwynnn等巨頭的展位上，與各類最新伺服器產品並列。這標誌着嘉利不僅是代工商，更是AI硬件生態中不可或缺的一環，其技術實力得到了終端品牌的高度認可。

目前，嘉利已取得英偉達新一代Vera Rubin架構的機箱與機架樣板訂單，並預計於年內交付。更為關鍵的是，公司獲列為MGX架構「推薦供應商」，已在承接基於該架構的訂單，包括上述眾多在GTC 2026出現的伺服器巨頭的產品，嘉利有望在AI伺服器更新換代的浪潮中實現「價量齊升」。

架構訂單全面落地 業績增長動能強勁

英偉達出色的業績印證了AI算力需求殷切的真實性，其上一財季收入逾681億美元，按年增長73%，淨利潤更激增94%。英偉達的首席執行官黃仁勳預計到2027年公司的AI芯片收入有望突破1萬億美元。在此背景下，嘉利國際的業務正迎來騰飛期：

1. 全系列支持：自去年9月起，嘉利已全面支持英偉達自家DGX伺服器及數據中心發展，合作範圍涵蓋HGX及MGX架構。

2. 研發與量產：今年1月，公司宣佈已完成相關機殼的設計開發並通過驗證，目前已進入量產階段，將直接貢獻於當前財年的業績。

3. 前瞻性佈局：公司已取得英偉達「新一代人工智能架構」(Vera Rubin系列) 的樣板需求，包括網絡交換器機箱、AI運算機箱及伺服器機架。這證明嘉利已深度參與英偉達的中長期產品路線圖，確保了未來2至3年的訂單能見度。隨著英偉達Rubin平台在GTC大會正式亮相後，商業化部署進程即將啟動，嘉利目前的樣板訂單將逐步轉化爲增量收入。這意味著，在當前財年鞏固基本盤之後，公司的業績增長有望在下一個財年迎來關鍵拐點。

GPU與ASIC雙輪驅動 鎖定科技巨頭需求缺口

嘉利國際的潛力不僅限於GPU伺服器。隨著雲端巨頭 (CSPs) 為降低成本並提升特定任務效率，紛紛加大ASIC (專用集成電路) 的研發投入，嘉利亦成功殺入該領域。

目前，Google、亞馬遜等科技巨頭是全球領先的ASIC用家。考慮到谷歌對TPU的巨大需求量，結合嘉利目前的產能規模和下游客戶結構看，市場普遍認爲其ASIC訂單極有可能指向全球頭部的雲計算廠商 (如Google等)。若能成功鎖定此類訂單，將徹底打開嘉利的成長天花板。而嘉利同時掌握GPU與ASIC兩大賽道的供應權，面對行業機遇，使其在AI硬件競爭中處於極為有利的地位。

「中國 + 1」產能佈局 自動化生產築起護城河

為應對全球地緣政治環境及客戶對供應鏈多元化的要求，嘉利國際已構建了靈活的全球產能體系。公司在東莞及泰國廠房配置了超過1,000台六軸機械臂，生產流程高度自動化，確保了大規模量產下的品質穩定性與交付效率。位於泰國的新生產基地已動工，首階段設備預計2026年底投產。「中國 + 1」的靈活佈局，不僅有效規避了地緣政治風險，更精準契合了科技巨頭對供應鏈韌性的苛刻要求，配合成功獲得跨國企業針對海外市場的增量訂單，為中長期業績增長注入新的動力。

從估值層面審視，台灣伺服器機殼巨頭勤誠（8210.TW）作為行業標桿，受惠於AI伺服器出貨放量，其市盈率（TTM）已站穩40倍水平。嘉利國際目前市盈率不足25倍，尚未充分反映兩大關鍵變化：一是已落地的英偉達Rubin架構樣板訂單所隱含的下一代產品先入優勢，二是其泰國產能投產後帶來的海外訂單增量預期。隨著上述利好因素逐步在財報中體現，嘉利的估值有望向同業靠攏。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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