「對稱三角形」是怎樣形態　教你識別後市突破方向｜聶振邦

於「圖表形態」進入整固系列開始時，已跟大家表示會看見大量形態有著圖形表述，2月底至3月中的三次發文分享的「矩形 / 長方形」形態是其中之一，今次探討的形態也是以圖形表述，名為「對稱三角形」。



早前在反轉系列講解的最後一個形態，則名為「擴散三角形 / 喇叭形」，所以大家應意識到在整個「圖表形態」系列，會見不少以「三角形」表述的形態。論到「三角形」形態，會是從左至右看，左邊見兩角，右邊見一角，而「對稱三角形」形態可理解為是一個等腰三角形以橫向呈現在股圖之上。

對稱三角形構成解讀

從以上橫向等腰三角形的描述，不難想像股指或個股波幅漸見收窄，反映出現「對稱三角形」形態之前，股指或個股經已上揚或下跌一段日子（通常不少於兩周）後，走勢缺乏方向，買方和賣方見拉鋸形勢，並且雙方動力逐漸耗損，相對成交金額或成交量漸見減少；另一交投逐漸減少原因是散戶投資者在「悶市」無意守候，紛紛離場，以及無意進場所致。有別於「矩形 / 長方形」形態的支持位和阻力位呈水平線，「對稱三角形」形態則見支持位在上移，同時阻力位在下移。

留意形態前股價走勢

正因如此，股指或個股移動空間逐漸減少，最終情況是收聚至一點，所以「對稱三角形」形態維持的時間，較「矩形 / 長方形」形態的為短。只是兩種形態同樣對後市走向沒有預示性，既可以是向上突破，相反亦有可能。不過從形態出現的位置，也可對後市走向稍作預測，為緊接的部署有點心理準備。倘若股指或個股是上揚（下跌）一段日子後出現「對稱三角形」形態，便是高位見整固。那時當股指或個股波幅漸見收窄，配合成交額或成交量增加突破整固區，見向上（向下）突破機會較大。

交投欠配合傾向逆勢

究其原因於進入整固區前買方（賣方）動力佔優，整固期正好是自身養精蓄銳的機會，其實當時對家若有條件反擊，根本不會進入整固期，而是直接見走勢逆轉。雙方若見拉鋸，證明賣方（買方）未能反客為主，那麼隨著整固時間推移，買方（賣方）聚力已足，一經發力，股指或個股自然延續之前走勢，相對成交額或成交量配合正是發力的憑據。反之交投未見配合，代表不是原有佔優一方發力使然，當時應見逆向突破，則見向下（向上）突破機會較大。

投資者需計算股指或個股的波幅變化。（Unsplash@jakub-zerdzicki）

另可留意「對稱三角形」形態有可能見「假突破」，畢竟股指或個股可於波幅還未收聚至一點時已見突破，不過實則只是「後抽」，不久股指或個股又回到整固區內，波幅進一步收窄，直至出現「真突破」，此形態才告結束。於整固期間，支持位和阻力位各接觸一次，視為一次完整擺動。完整擺動次數越多，出現「真突破」的機率越高。倘若完整擺動僅見兩至三次，便突破整固區（通常由右邊尖端計起，垂直距離相差不少於2/3），應對出現「假突破」有所戒心。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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