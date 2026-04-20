伊朗局勢｜野村料美伊終可達協議　惟談判過程最長或需時數月

撰文：張偉倫
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野村證券發表報告指，美國與伊朗的停火協議正逐步改善市場風險情緒，雖然雙方仍存在高風險的邊緣政策博弈，但市場普遍預期最終將達成協議。不過，由於雙方立場差距巨大，談判過程可能需時數周甚至數月。在此期間，霍爾木茲海峽或將繼續處於大致封鎖狀態，對全球經濟的衝擊也將隨時間延長而加劇。

該行表示，美國可能與北約合作組成國際艦隊，負責霍爾木茲海峽的管理、排雷及確保船隻安全通行，這一發展將使伊朗失去重要的談判「王牌」，但同樣需要時間。目前該海峽封鎖已持續近七周，其對全球能源供應及經濟的影響正日益顯著。

圖為2026年4月19日， 美國中央司令部（CENTCOM）發布美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG 111）與伊朗貨船Touska對峙畫面。（X@CENTCOM截圖）

受地緣政治波動與通脹路徑影響，野村對全球主要央行的利率走勢給出了分歧明顯的預測。該行預計美國聯儲局今年將減息兩次；至於日本央行雖有望加息兩次，但預料不會在近期內採取行動。

野村預計澳洲央行將採取更為鷹派的立場，年內或加息一次。至於歐洲央行、英倫銀行、印度儲備銀行（RBI）及韓國銀行（BOK），則普遍被認為將在當前不確定的經濟環境下維持利率水平不變。

景順﹕小幅上調局勢進一步緩和可能性

另一方面，景順全球研究主管Benjamin Jones表示，回顧市場表現理想，未對有關美國海軍封鎖霍爾木茲海峽的消息作出負面反應，反映投資者預期衝突可於短期內解決，貿易流通有望恢復，對經濟增長及通脹的影響預料屬暫時性，繼續視經由霍爾木茲海峽的貿易流量為最具經濟意義的數據指標，同時亦認為停火及相關對話屬正面發展，因此小幅上調局勢進一步緩和的可能性。

Benjamin Jones指各國央行加息預期降溫，認為3月油價走勢主導了利率預期，而通脹預期或是更具參考價值的指標。通脹及利率預期在3月均有所上升，但在4月已出現回落。鑑於此次衝擊的性質，相關預期在全球大部份地區仍然維持穩定，認為這並不足以支持聯儲局、歐洲央行或英倫銀行進一步加息。

2026年4月18日，兩艘伊朗炮艇在海峽內向懸掛印度國旗的油輪「桑瑪律先驅號」（Sanmar Herald）開火，該船受損輕微，船員安全，印方已就此向伊方提出抗議。（X@world_vibe_en）

雖然市場氣氛好轉，不過霍爾木茲海峽的航運流量尚未出現明顯回升。隨着交付缺口逐步顯現，部分國家或於未來數周面臨供應短缺；即使海峽迅速重開，短期內商品流通仍難免受阻。 不過，只要投資者對貿易流最終回復正常保持信心，市場或仍會淡化短期干擾因素。

他表示即使霍爾木茲海峽貿易未能接近全面的貿易流通，且短期內未達成具實質意義的和平協議，仍認為今年布蘭特原油近月合約的下限大致在80美元水平，但同時留意到市場表現較此前預期更為樂觀。

他預計，地緣政治風險溢價將持續一段時間，繼續看好股市，偏好非美國市場，並維持美元於年底前轉弱的預期。

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