美指伊朗貨船圖突破封鎖遭開火扣押　伊朗稱攻擊美軍艦回應｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月19日表示，一艘伊朗船隻當日試圖突破美國對伊朗港口的海上封鎖，遭到美軍艦艇開火及扣押。他重申，美方提出了一項非常公平合理的協議，希望對方接受，否則伊朗的每一座發電廠和每一座橋樑將都被摧毀，美國不會再當好好先生。美國中央司令部（CENTCOM）其後確認，攔截了該艘貨船，並發布相關畫面。



伊朗最高聯合軍事指揮部：美國向伊朗商船開火違反停火協議，伊朗將很快就此宗「海上武裝搶劫」回應和報復，伊朗軍隊已用無人機攻擊了一些美國軍艦。 伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）則稱，革命衛隊海軍部隊及時到場，並迅速響應支援伊朗船隻，美軍被迫撤退並逃離該地區。



特朗普在社交平台發文稱，該艘貨船懸掛伊朗國旗、名為「圖斯卡號」（Touska，暫譯），長近900呎、重量幾乎與航空母艦相當，當日試圖突破美國海軍的海上封鎖，但結果並不理想。

特朗普稱，該艘船在阿曼灣遭美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG 111）攔截，並給他們發出了停止的明確警告。但伊朗船員拒絕聽從，因此遭美國海軍艦艇「在輪機艙打了一個洞來阻止他們」。

圖為美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）。（美國海軍網站圖片）

目前，該艘船已被美國海軍陸戰隊扣押。帖文指出，該船此前已因非法活動受到美國財政部制裁。「我們完全控制了這艘船，並正在查看船上有什麼！」

特朗普又批評，伊朗前一天在霍爾木茲海峽開火，瞄準了一艘法國船隻和一艘英國貨輪，完全違反了停火協議。

美國中央司令部：船員在6個小時內多次不理警告

美國中央司令部表示，驅逐艦「斯普魯恩斯號」在北阿拉伯海攔截了「圖斯卡號」貨船，當時該船正以17節的航速駛往伊朗阿巴斯港。美軍多次發出警告，並告知這艘伊朗籍貨船違反了美國的封鎖令。

在長達6個小時的時間裡，「圖斯卡號」的船員對多次警告置之不理後，「斯普魯恩斯號」命令該船撤離機艙。隨後「斯普魯恩斯號」使用其5吋MK 45艦砲向「圖斯卡號」的機艙發射數發砲彈，使其推進系統癱瘓。美國海軍陸戰隊第31遠征部隊的陸戰隊員，隨後登上了這艘船隻，該船目前仍被美方扣押。

中央司令部稱，美軍採取了審慎、專業且適度的行動，以確保伊朗遵守規定。自封鎖開始以來，美軍已下令25艘商船掉頭或返回伊朗港口。

伊媒：美軍向伊朗商船開火 革命衛隊海軍逼退美軍

伊朗方面說法則與美方不同，伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）稱，部署在阿曼海周邊海域的美軍，當天向一艘伊朗商船開火，企圖迫使後者返回伊朗領海。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍部隊及時趕到現場，迅速支援這艘伊朗商船，美軍被迫撤退，逃離這一海域。

外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）表示，美國封鎖伊朗港口和海岸線，既違反巴基斯坦斡旋達成的停火協議，也是非法行為。