霍爾木茲海峽開開關關：伊朗為何還沒有打胡塞這張牌？

在美伊談判僵持當下，霍爾木茲海峽的動態也是一團混亂。

4月8日，美伊在最後通牒倒數前夕達成臨時停火，巴基斯坦也積極斡旋雙方談判，核問題、開放海峽由此成為美伊拉扯的兩大關鍵。結果伊斯蘭堡會談並沒有達成確切成果，於是特朗普（Donald Trump）反手在13日宣布封鎖伊朗港口、開始海峽清除水雷。

接著球便來到伊朗眼前。顯然，溫和派與強硬派的分歧並沒有終止。在美國封鎖之初，霍爾木茲海峽的運量確實略微上升，顯示伊朗似乎有意軟化立場。到了17日，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）便宣布在黎巴嫩停火期間對商船開放霍爾木茲海峽，油價與股市也為此出現慶祝行情。

然而好景不常，隨著特朗普表示：「即便伊朗開放商船通過海峽，美國對伊朗港口的封鎖也不會停下，除非雙方達成協議」，伊朗的姿態便也轉趨強硬。18日，伊朗稱因美國拒絕解除海上封鎖、違反停火協議，霍爾木茲海峽再次關閉，直到美國封鎖解除。

結果，這次意義不明的「開放」只持續幾個小時便戛然而止。特朗普隨後又重回最後通牒倒數情境，稱美方代表將前往伊斯蘭堡談判，伊朗必須接受協議，否則美方將大舉轟炸伊朗，「摧毀伊朗的每一座發電廠和每一座橋樑」。但伊朗對此似乎沒有積極回應，談判前景也因此如墜五里霧。

不過值得注意的是，在美國封鎖伊朗港口之初，後者一度威脅要讓胡塞封鎖曼德海峽，沙特也為此一度勸說美國停手，以免伊朗真的實踐報復宣言、導致石油危機更加升級。但局面發展至今，伊朗始終沒有打出胡塞這張牌，背後原因或許除了談判考量，也與胡塞自身的生存需求有關。

圖為2026年4月19日， 美國中央司令部（CENTCOM）發布美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG 111）攔截伊朗貨船Touska的畫面。（CENTCOM/Handout via REUTERS）

胡塞的有限參戰

首先觀察胡塞當前的戰爭角色。毫無疑問，與踴躍參戰、觸發新一輪黎巴嫩戰爭的真主黨相比，胡塞的戰爭參與相當有限。

3月25日，隸屬伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的塔斯尼姆通訊社宣告，在也門海岸附近的紅海南入口曼德海峽已經出現「新戰線」，這一聲明也被視作胡塞的參戰預告。27日，胡塞便對以色列發射伊朗戰爭以來的第一顆導彈，並在4月1日與真主黨進行協同打擊。

可以這麼說，從打擊姿態來看，胡塞確實已經介入戰爭；但光是打擊以色列而不升級騷擾海峽的經濟戰，也無疑展現胡塞的取態保守、風險顧慮。

因為回顧過去，胡塞其實有能力將攻擊範圍擴大到海灣地區的能源基礎設施、美國在海灣的設施或紅海航運。從2015年到2022年，胡塞便經常以無人機和導彈襲擊沙特與阿聯酋的能源基礎設施；2023年10月加沙戰爭爆發後，胡塞作為「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的一部分，更是在伊朗協調下攻擊以色列、干擾紅海航運。

即便在美軍一度在2025年轟炸也門，胡塞隨後還是能對以色列發動多次大規模無人機和導彈攻勢，並且持續攪動紅海，直到美國同意達成停火協議，胡塞才開始放緩並且停止襲擊。

2025年7月6日，也門胡塞武裝（Houthis）在紅海襲擊了Magic Seas號散貨船。圖為船隻遭炸毀一刻。（X@MMY1444）

而聚焦當前戰爭情境，由於霍爾木茲海峽暫時「此路不通」，沙特已開始「轉口」部分石油出口，也就是經東西輸油管輸送原油至沿海城市延布，再經曼德海峽出口至亞洲。正因如此，一旦曼德海峽再被干擾，油價恐怕就無法平靜，甚至可能飆破每桶150美元，來到戰前油價的兩倍多。

此外，曼德海峽的關鍵角色也不只是針對能源。從佔比來看，紅海及其兩個入口，也就是蘇伊士運河和曼德海峽，其實佔全球貿易的9%至12%，甚至是全球貨櫃貿易的25%至30%，當中除了能源供應，還包括糧食與電子產品。因此過去胡塞干擾紅海期間，包括馬士基、赫伯羅特和達飛等主要航商，都只能被迫繞道非洲南端的好望角，即便這會顯著增加運輸成本和時間。

因此在霍爾木茲危機已經發生的當下，胡塞如果再加開紅海戰線，無疑會對海灣國家、全球市場施加更多壓力，增加伊朗的談判籌碼。但從截至目前的發展來看，胡塞還是停在零星襲擊以色列的程度，而不是用上過去的經濟戰手段：藉由襲擊海灣能源基礎設施，在2022年與沙特達成停火協議，爭取到了有利條款；在加沙戰爭期間，又通過干擾紅海航運，脅迫各方降低對「抵抗軸心」的打擊，並與美國達成停火協議。

而這種有所為、有所不為背後，應是出自胡塞本身的生存考量：過高的軍事參與可能會為自己帶來重大風險，從而削弱賴以維生的重要支柱。

2026年3月27日，在也門首都薩那，一面巨大的伊朗國旗橫臥在胡塞武裝支持者聲援伊朗的集會現場。此時，美以衝突仍在持續。 （Reuters）

裹足不前背後的恐怖平衡

首先，在霍爾木茲危機已經發酵的背景下，海灣國家明顯不樂見胡塞介入，並也通過各種方式進行施壓。

例如與胡塞交戰多年的沙特，其實曾在2022年與胡塞達成由聯合國斡旋的停火協議，同意每年花費數十億美元支付也門公務員的工資，也包括部分胡塞控制區的公務員，換取雙方不再兵戎相見。

而根據以色列媒體《今日以色列報》引述消息，當前胡塞之所以不願擴大參戰，部分原因就來自沙特的經濟施壓，也就是開始拖欠胡塞控制區的公務員薪水。此外作為停火協議的一部分，沙特也將與也門的重建投資，而也無疑會對胡塞構成隱形壓力，尤其是在近年衝突、制裁正嚴重削弱胡塞經濟的背景下。

再來就是美國的報復威嚇。確實，2025年的美胡停火協議凸顯胡塞勒索有成、美國無法完全通過軍事行動根除胡塞威脅，不過這一發展也無疑透露：在美以持續軍事施壓的背景下，如果有停火選項，胡塞不會堅持久戰，也不會為了加沙與美國持續對峙。

而這背後關鍵在於，從2024年到2025年，美以針對胡塞雷達、發射場和薩那至荷台達補給線的反覆空襲，其實已經逐漸削弱胡塞武裝的襲擊能力，並且成功斬首諸多胡塞武裝高層，同時造成超過10億美元的經濟損失。即便這些打擊並沒有完全摧毀胡塞的軍事能力，後者也在美胡停火後開始進行軍事重建，但從2025年9月起胡塞就不曾再襲擊紅海來看，其至今都不願承擔恢復襲擊的行動成本，包括美聯社引述的胡塞人士消息：圍繞當前戰爭，美國已通過阿曼警告胡塞不要擴大參與，否則可能面臨新一波「斬首」行動。

2026年3月27日，在也門薩那，一名男子手持武器，注視著胡塞武裝支持者聲援伊朗的示威活動。此時，美以衝突仍在持續。（Reuters）

其實回顧加沙戰爭期間的胡塞參戰動態，本身也就是當前考量的似曾相識。2023年初，胡塞原本面臨治理失敗引發的國內動盪，但加沙戰爭的爆發、胡塞介入引發的美以軍事打擊，都在一定程度上營造了「聯合抗敵」的團結氛圍，緩解了胡塞面臨的政治壓力。可是當美以軍事壓力、廣泛制裁已經嚴重削弱胡塞的經濟支柱，包括佔收入一半以上的石油和成品油貿易，支撐胡塞部落聯盟的庇護網絡便也捉襟見肘，這就導致胡塞最後同意與美國達成停火。

此外，對比加沙戰爭與當前伊朗戰爭，兩場衝突的動員結構其實也不完全相同。關鍵在於，為支持伊朗而攻擊海灣阿拉伯國家所獲得的支持，遠不如為了支持巴勒斯坦人而攻擊以色列，尤其是在經歷加沙戰爭兩年衝突、各方多已精疲力盡的背景下。基本上這也解釋了，為何當前黎巴嫩政府對於解除真主黨武裝的施壓逐漸上升，甚至不惜與以色列開展數十年來的首次直接會談，以及伊拉克政府也竭力要避免境內親伊朗民兵參戰。

可以這麼說，加沙戰爭畢竟交纏以巴衝突的漫長脈絡，始終有阿拉伯民族主義的市場可以動員；但聚焦當前伊朗戰爭，這場衝突無疑源自美國、以色列與伊朗的長期安全困境，而「抵抗軸心」作為親伊朗的阿拉伯武裝，其實本就卡在阿拉伯與伊朗之間尷尬不已，並也因此無法免除動員的極限與天花板，從真主黨、伊拉克民兵到胡塞武裝大抵如此，只是程度有所不同。

當然，如果戰爭持續升級，例如美國對伊朗發動地面戰、且海灣國家轉而參戰，胡塞可能就會為了保住德黑蘭政權，而不得不擴大戰爭參與，畢竟伊朗變天必然加劇胡塞生存壓力。但在此之前，胡塞面對當前與美國、海灣國家的恐怖平衡，或許還會裹足不前一段時間。