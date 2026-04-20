伊朗總統：美方在談判及停火階段持續背信棄義

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）指責美國在談判及停火階段持續表現出背信棄義行為，凸顯美方企圖放棄外交手段的真面目。



新華社引述伊朗邁赫爾通訊社報導，佩澤希齊揚星期天（4月19日）與巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）通電話，雙方就地區最新局勢、伊斯蘭馬巴德談判、停火相關事宜交換意見。 他對巴方為實現和平所作堅定努力表示讚賞，並特別感謝謝里夫及巴陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）所作貢獻。

佩澤希齊揚說，美國在談判及停火階段持續表現出背信棄義、霸凌且不合理的行為。

圖為2026年4月15日，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）率團抵達德黑蘭，與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）會面。（Getty Images）

他強調，美方繼續實施所謂海上封鎖等挑釁性、非法舉動，不僅公然違反停火協定，也違背聯合國憲章宗旨原則。 此類行徑連同美方官員對伊朗的威脅性言論，只會加深外界對美方談判誠意的懷疑，並進一步揭露美方企圖重蹈覆轍、放棄外交手段的真面目。

佩澤希齊揚強調，伊朗致力於在睦鄰友好和相互尊重基礎上，維護並提升與包括波斯灣南岸國家在內所有鄰國的關係。 他說，希望這些國家能吸取近期經驗，在集體合作基礎上，加強地區和平與安全，並遠離域外國家特別是美國的破壞性干預。

本文獲《聯合早報》授權轉載

