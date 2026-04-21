富達調查︰35%港受訪者面對市況波動　傾向暫停投資

中東緊張局勢持續，衝擊投資者信心。富達國際最新《2026全球投資者研究》顯示，各地投資者面對市況波動下投資行為分化，超過三成（35%）香港投資者面對市場波動傾向暫停投資，比例高於全球平均（21%），香港女性投資者比例更達四成。



相較之下，四分之一全球投資表示，市場波動不會影響其投資行為，並在短期市況起伏下堅守長線投資紀律，其中以荷蘭（37%）、瑞士（35%）、日本（33%）最為顯著。此外，19%全球投資者會在調整投資組合前尋求意見，尤以意大利（27%）、法國（23%）、澳洲和德國（各22%）較為顯著。整體全球受訪者中，僅7%表示會因為波動立即拋售受影響的投資。

新加坡投資者趁市場波動調整資金配置

研究發現，部分投資者視市場波動為投資機遇。14%全球受訪者在受影響行業或地區尋找入市機會，另有14%則將資金配置至未受波動影響的行業。新加坡投資者表現尤其積極，分別有18%及20%趁市場波動調整資金配置。

調查又顯示，投資者持續偏好本地市場，亞太區投資者配置本地市場的資金比例高達61%，高於全球平均（56%）及歐洲平均（52%）。香港投資者投放五成投資組合資金於中港市場，其次為美國（19%）及全球市場（7%）。這反映投資者對本地市場的熟悉度及信心，但亦突顯地區配置過於集中的風險。透過跨市場及跨資產類別分散投資，有助管理風險及捕捉更廣泛機遇。

展望未來，亞太區各市場的投資者均視科技及人工智能（AI）為最具吸引力的行業，63%香港受訪者預期，未來12個月科技及AI可帶來理想回報，明顯領先能源（36%）及醫療保健（35%），鞏固AI作為主要結構性增長主題的地位。儘管市場關注AI相關投資是否存在泡沫風險，僅有不足一半（45%）亞太區投資者預期，AI行業短期內出現顯著調整。香港投資者對AI投資前景樂觀，56%投資者預計將增加AI投資，高於全球平均水平（43%）。同時，香港投資者預料美國及中國內地市場帶來最好的AI投資機會。