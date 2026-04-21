伊朗｜花旗︰若霍爾木茲海峽持續中斷多1個月　油價或觸110美元

中東局勢仍然未明朗，作為能源進出及貿易要道的霍爾木茲海峽，目前仍處於接近關閉狀態。花旗表示，如果霍爾木茲海峽中斷再持續一個月，油價可能升至每桶110美元。



由Max Laytoni為首的花旗分析師在報告中表示，如果霍爾木茲海峽這條關鍵航道在未來4周繼續處於封鎖狀態，美國對伊朗戰爭造成的全球原油和成品油庫存損失，預計可能升至13億桶。若果再中斷2個月，可能會造成的損失增加至約17億桶，並將油價推高至每桶130美元。

料6月底全球原油及燃料庫存跌至8年低位

該行表示，即使本周簽署停火延期協議，並且海峽通航連同原油生產在整個5月逐步恢復，全球原油和成品油庫存總量，預計仍將減少約9億桶。其中，包括已經損失的5億桶，及因產量爬坡延遲和衝突相關損害而預計進一步損失的4億桶。

不過，花旗預測即使衝突在本周結束，全球原油和燃料庫存到6月底仍將降至8年來最低水平。即使衝突結束後市場能迅速恢復到每日100萬桶供應過剩的狀態，若要重建這些庫存仍可能需要逾兩年時間。

籲將手上原油好倉展期

花旗預測，美國和伊朗將於本周簽署一項初步協議，或將延長停火，並有可能演變為一項更全面的協議。「話雖如此，談判若受挫，仍準備轉向一種持續時間更長的中斷情景。」

該行建議將原油近月合約的好倉展期，作為應對油價上行風險的有效對沖手段。