美伊局勢｜伊朗拒將談判變投降　特朗普「大嘴巴」成停火最大障礙

事情僵在那了。這邊，美國代表團去了巴基斯坦，說馬上開始第二輪談判；那邊，老對頭伊朗一直沒鬆口，沒說一定就要談。



最大障礙是什麼？霍爾木茲（Hormuz）海峽通航問題？伊朗核計劃問題？美國戰爭賠償問題？可能是，也可能不是。

但在我看來，至少現在，最大的障礙，不是上述那些正兒八經的議題，而是一個人的嘴——特朗普（Donald Trump）的嘴。更直接地說，就是特朗普能不能管住自己的嘴。話一齣口，局勢就變。嘴是特朗普的，後果卻是大家的。

美伊談判的最大障礙，可能是特朗普在公開場合的言論。（Getty Images）

但特朗普真管不住啊。我看到，北京時間4月21日凌晨，伊朗首席談判代表、議會議長卡利巴夫（Mohammad Ghalibaf）就發帖闡明態度：

特朗普通過實施封鎖和違反停火協議，妄圖把談判桌變成投降桌，或者為再次挑起戰爭製造藉口。我們拒絕在威脅陰影下的談判，並在過去兩周內為在戰場上亮出新牌做好了準備。



幾個小時前，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）還都發了同樣一條帖子：

履行承諾是有意義對話的基礎。伊朗對美國的行為有着深刻的歷史不信任，而美國官員發出的非建設性且矛盾的信號，傳遞了一個苦澀的訊息：他們尋求伊朗的投降。伊朗人不屈服於武力。



伊朗總統原貼文（X@drpezeshkian）

一個點名特朗普，另一個沒有點名，但意思是類似的：

1. 美國根本不信守承諾。

2. 美國還在挑起各種事端。

3. 這是在逼伊朗投降。

4. 那還怎麼談？



所以，我看到，美國媒體就報道，作為和事佬的巴基斯坦，私下也警告特朗普，讓他緩和一下自己的公開言論，「他可能不會聽，但總得有人說出來。」碰上這樣的特朗普，巴基斯坦也不容易啊！

特朗普管不住自己嘴，有太多的例子，最近對教皇的破口大罵，甚至轉發自己就是基督的圖片，還有，他最近對伊朗善意的「神操作」。

和談在即，總需要創造些良好氛圍。伊朗外長阿拉格齊17日宣佈，鑑於黎巴嫩和以色列達成停火，那在停火期間，伊朗對所有商船開放霍爾木茲海峽。

阿拉格齊曾宣佈，在停火期間，伊朗對所有商船開放霍爾木茲海峽。（Getty Images）

這是好事啊！美國如果找台階下，以善意對待善意，宣佈也解除對霍爾木茲海峽的封鎖，那局面就會為之一變。

但特朗普偏不。他第一時間就做出回應，「感謝伊朗」，然後，開始透露各種「小秘密」。

什麼「小秘密」？在他嘴裏，伊朗是無條件開放海峽，而且伊朗已經同意，「永遠不會將海峽當做武器」；但美國不會鬆手，「將繼續對伊朗的海上封鎖」；而且，美國將「以悠閒的步伐」進入伊朗，拿走伊朗的濃縮鈾，「不花一分錢」。

我們用常識想一想：在最終談判結果出來之前，伊朗不可能作出這樣的讓步。如果這樣，那伊朗就是妥妥的投降，誰談判誰就是伊朗的李鴻章。

果然，伊朗勃然大怒。伊朗議會議長卡利巴夫隨後澄清，美國總統在一小時內拋出的七點說法，都是一派胡言。隨後，伊朗宣佈，基於美國的「屢次違反承諾」，伊朗恢復對霍爾木茲海峽控制。一件大好事，就持續了一天。典型的「一言興邦一言喪邦」。

伊朗國會議長卡利巴夫澄清，美國總統在一小時內拋出的說法都是一派胡言。（Getty Images）

壞在誰手裏？主要就壞在特朗普那張嘴上。他肯定也清楚，伊朗一萬個不可能這樣做，但他就喜歡宣揚——宣揚伊朗投降了，美國贏了，而且必須是美國贏麻了。

談判是妥協的藝術，伊朗要妥協，但美國也必須有所讓步。單方面聲稱美國贏麻了，而且給伊朗編排各種莫須有的細節，這是對伊朗的極大羞辱，更讓伊朗談判人員回去如何交代？

特朗普這樣做，完全是爽了自己，卻害了整個和談。一句話：權力任性一時，和平倒退一丈。這更加劇了伊朗對美國的不信任，美國你到底想幹什麼？

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而且，第一輪談判無果而終，美國就封鎖了霍爾木茲海峽；甚至第二輪談判前夕，美軍還襲擊伊朗油輪；特朗普更是三天兩頭表示，如果談判不成功，就將伊朗炸回到「石器時代」。

壓力有時是需要的，但伊朗畢竟不是委內瑞拉，這種極限施壓，激起的是伊朗的悲憤，更讓伊朗不大可能輕易做出讓步。反正，不投降最多被美國炸死，投降回去也會被國人罵死，那伊朗也只能豁出去了，大不了一死嘛。

所以，我看到，一度沉默的伊朗外長阿拉格齊，特意轉發了一條貼文，上面寫道：

這是絕對的勇氣。

特朗普： 「如果伊朗不盡快屈服並通過談判達成協議，我會把整個國家炸上天。」

伊朗外長阿拉格齊 ：「為國捐軀對我來說是榮幸。我絲毫不畏懼死亡。我們來時自由，我們走時也自由。威脅對我們無效。」



能把阿拉格齊逼到這個地步，特朗普的大嘴，確實也是神奇了。有時候，勇氣是被對手的狂妄點燃的。所以，我看到，美國媒體就披露，特朗普身邊人，都越來越受不了特朗普這張嘴。

在伊朗擊落美國戰機、一名美國飛行員失蹤後，焦躁不安的特朗普，對他的助手們「輸出」了幾個鐘頭，各種咆哮抱怨。以至於隨後的救援行動，助手們只能將特朗普關在了戰情室外面，只在有重大進展時向他通報。

考慮到特朗普很多說法，都是自相矛盾，更嚴重影響美國信用。助手們甚至強烈要求特朗普，以後少發文少接受採訪。特朗普一度也同意了。但人最難戰勝的，從來不是對手，而是自己的慣性，他很快又恢復了老習慣，各種深夜甚至凌晨的「即興發揮」……

管不住嘴的最新例子，北京時間4月21日凌晨，我看到，他又在社交媒體上咆哮了。

．宣揚美國贏了，「我正在贏得一場戰爭」，「伊朗領導層已迫使數百艘船隻駛向美國裝運石油——非常感謝！」

．痛批美國媒體，你們都是一群假媒體，「你們竟然會認為我們正在輸掉這場戰爭。這讓敵人都感到困惑」。

．痛批民主黨，那些可憐的民主黨，「他們全是叛徒」，我要簽署與伊朗的協議，比奧巴馬和瞌睡喬（拜登）簽署的好得多，「那（他們簽的）是有史以來最糟糕的協議之一」……



哦，特朗普又列舉了美國曆次戰爭的時間：

一戰，4年3個月零14天；

二戰，6年零1天；

朝鮮戰爭，3年1個月零2天；

越南戰爭，19年5個月零29天；

伊拉克戰爭，8年8個月零28天……



你看我，對伊朗的戰爭多麼乾淨利落……最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，談判肯定還是要談的。我就樂觀一次吧，雖然現在各種爭吵，充滿不確定性，但大概率吧，談判肯定還是要談的。

不管特朗普怎麼說，美國確實也打不動了。再打下去，美軍陷入中東泥潭，共和黨中期選舉泡湯，特朗普提前成為跛腳鴨，民主黨一旦掌控國會，那接下來，就是彈劾大戲了。

伊朗也想有喘息，戰爭最大的代價，肯定在伊朗這邊。政權需要鞏固，家園需要重建，生活還必須繼續，儘管死去的你們，再也不可能回來。和談，總比戰爭好。

從伊朗的角度考慮，和談也要比戰爭好。（Getty Images）

第二，特朗普真要管住自己的嘴。坊間有句俗話，特朗普的嘴，騙人的鬼。

但對伊朗來說，特朗普的嘴，更是殺人侮辱不吐骨頭的鬼。可能白紙黑字這樣寫，但到了特朗普嘴裏，又完全成了另一件事。他習慣了滿嘴跑火車，估計伊朗的超音速導彈，都沒有他一本正經胡說的速度快。

這還怎麼談？即便談成了，誰能保證特朗普不另說一套？協議還怎麼執行？信任像一張紙，揉皺了就再也撫不平。所以，和談要能成功，當下最重要的一點，特朗普啊特朗普，你真要管住自己的嘴，尤其要照顧到伊朗的尊嚴。

第三，我們就拭目以待吧。反正，按照特朗普設定的日程，美國東部時間4月22日晚上，也就是北京時間4月23日凌晨，是美伊停火的截止時間。

他還聲稱，如果到時達不成協議，他「極不可能」延長停火時間。唉，從特朗普一貫表現看，這種話的可信度，實在太低了一點。特朗普肯定會找到其他原因，然後昭告天下：停火繼續……當然，伊朗絕對也不敢大意：一邊談判麻痹伊朗，一邊突然發動進攻，美國已經幹了不止一次。

最後，看到憤怒的特朗普，最近也難得有輕鬆時刻，他甚至秀出一張照片，自己被大批記者圍繞，長長的話筒，甚至遞到了特朗普的跟前。

特朗普秀出一張照片，自己被大批記者圍繞，話筒甚至遞到了他面前。（Getty Images）

這種被環繞的感覺，特朗普很爽。他就誇耀，這是他近來最喜歡的照片：

太酷了，拜登（Joe Biden）只能夢想拍出這樣的照片。

這種話，雖然拜登聽了要一激靈，但特朗普你說就說了吧，問題應該不大，也讓全世界都見識見識你的高級審美。

本文轉載自微信公眾號《牛彈琴》



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