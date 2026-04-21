滙豐︰未涉伊朗洗錢活動　派息比率維持50%　暫無意恢復以股代息

HSBC滙豐 （0005） 周二（21日）在灣仔合和酒店舉行香港股東之非正式會議，吸引大批小股東參與，不乏有小股東提出有關股息回報、穩定幣牌照以及中東戰爭風險的問題。而集團今次為小股東準備了保溫杯及曲奇餅作為禮物。



該行新主席聶智恆表示，對海灣國家的長期發展及韌性有信心，未來會繼續投資中東地區。不過該行已有至少10年未在伊朗從事任何業務，且不支持任何與伊朗及受制裁各方相關的活動。

新主席聶智恆表示，對海灣國家的長期發展及韌性有信心，未來會繼續投資中東地區。（鄭文玥攝）

澄清未涉及伊朗洗錢 至少10年未從事當地業務

市場傳聞指，滙豐等銀行在不知情下捲入伊朗洗錢活動，聶智恆回應指，該行並非該案的當事人，只是被要求提供據稱透過該行進行的交易資訊。且已明確告知各方及法庭，沒有任何與這些交易相關的記錄。

此外，聶智恆續指該行已有至少10年未在伊朗從事任何業務，並已建立嚴格的管控架構，不支持任何與伊朗及受制裁各方相關的活動。

對海灣國家增長有信心 未來繼續投資

但論及中東的整體局勢，聶智恆表示，伊朗衝突以及對於周邊地區的影響，令環球經濟震盪，包括石油的供應壓力，導致環球市場擔憂通脹抬頭，最終影響息口。

行政總裁艾橋智補充稱，滙豐資產負債表強勁，流動性充足，相信可以面對挑戰。（鄭文玥攝）

不過，集團對海灣國家的長期增長及韌性有信心，未來會繼續投資該地區。行政總裁艾橋智補充稱，滙豐資產負債表強勁，流動性充足，相信可以面對挑戰。

維持50%派息比率 暫不會恢復以股代息

對於最受股東關注的回報問題，現場有小股東直呼，公司的股息是「棺材本」，問及是否考慮對長者增加派息，或者恢復以股代息。

艾橋智回應指，集團目標未來派息比率維持在50%，暫時不考慮恢復以股代息，股東可以通過現金股息再增持股份。同時，該行亦重申了未來三年的目標，包括派息比率維持50%，有形股本回報率超過17%，以及收入按年增長5%。

香港上海滙豐銀行有限公司主席王冬勝亦表示，為實現早先的目標，會審慎管理風險，投資核心業務，例如私有化恒生銀行，這就是長遠的重要投資，可以發揮協同效應。他預計到2028年底，私有化恒生將為集團帶來9億美元的效益。