羅兵咸永道與證監會達成協議　就恒大虛假財報　向股東賠10億元

恒大賬目造假一事續有餘波。曾擔任恒大核數師的羅兵咸永道，與證監會達成協議，就恒大於2019年及2020年出現虛假財務報表一事，該會計師事務所需要向恒大合資格獨立少數股東賠償10億元。



證監會指出，羅兵咸永道香港曾審核中國恒大截至2019年12月31日及2020年12月31日止財政年度（分別為2019財政年度及2020財政年度）的財務報表。證監會的調查聚焦於中國恒大的業績公告和年報，當中發現目前正在清盤中的中國恒大曾大幅誇大該兩個財政年度的年度收入及利潤。證監會亦審視了羅兵咸永道香港所擔任的角色，所得出的結論是，由於中國恒大散發虛假和具誤導性的財務資料，以及核數師嚴重違反其專業責任，故曾出現市場失當行為。

根據所達成的協議，證監會與羅兵咸永道香港同意在不承認任何法律責任的基礎上，有關事宜將完全並最終得到解決，且證監會不會對羅兵咸永道香港採取任何進一步行動，前提是羅兵咸永道香港必須履行協議的條款。

連續兩年虛增收益

證監會斷定，中國恒大於2019財政年度及2020財政年度的年報和業績公告載有在要項上屬虛假或具誤導性的資料，特別是在收入確認方面。中國恒大在物業尚未竣工和交付予買家前提早確認物業銷售收入，藉此操縱其年度收入及利潤，意圖大幅誇大經審核年度收入及利潤。

證監會的結論是，中國恒大於2019財政年度及2020財政年度的經審核年度收入，分別被誇大了2,139億元（人民幣‧下同）或44.79%及3,502億元或69.03%。因此，中國恒大於2019財政年度及2020財政年度分別為335億元及314億元的經審核年度利潤，實應為分別虧損71.2億元及199億元。

證監會指羅兵咸為恒大審計期間並無維持獨立性

於2019財政年度及2020財政年度，羅兵咸永道香港是中國恒大的核數師，而普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）則協助羅兵咸永道香港對中國恒大的財務報表進行審計。

香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

儘管羅兵咸永道香港並不承認下述事項，但證監會認為羅兵咸永道香港：

1. 在擔任中國恒大的核數師期間，牽涉入披露《證券及期貨條例》第277條所指的虛假或具誤導性的資料；

2. 在對中國恒大的2019財政年度及2020財政年度的財務報表進行審計期間，沒有維持核數師的獨立性；

3. 在審計規劃、執行審計程序及處理審計違規事項方面，沒有抱持充分和專業的懷疑態度；

4. 沒有設計並執行有效的實地視察，以確定物業的建造及交付狀況，從而作出適當的收入確認；

5. 主動默許中國恒大管理層操縱審計樣本及實地視察的行為，致使提前確認收入一事遭到隱瞞；及

6. 沒有充分核實相關證明文件及紀錄的真確性。

證監會指出，本著為股東爭取賠償的最終目標，斷定與羅兵咸永道香港達成協議，是最符合中國恒大獨立少數股東的利益，而根據該協議，已預留10億元，以透過由獨立管理人監督的程序，分發予該等獨立少數股東作為賠償。賠償程序的詳細條款將會適時公布。

與此同時，中國恒大的獨立少數股東及其中介機構應保存涉及該公司股份的交易紀錄，以便就賠償提出申索。中介機構亦應向這些股東提供合理協助，以便他們提出申索。

首宗會計師事務所因涉虛假財報向倒閉公司股賠償

證監會行政總裁梁鳳儀女士表示：「這是首次有已倒閉公司的核數師，向因虛假及具誤導性的財務報表而蒙受損失的獨立少數股東作出賠償。這將向審計業界及投資大眾發出一個明確的訊息：證監會致力就財務資料的披露是否準確和可靠，向上市公司及其核數師追究責任，藉以維護市場的廉潔穩健，同時保障投資者的利益。」

證監會法規執行部執行董事戴霖先生指出﹕「核數師不僅擔當必要把關者的角色，亦是增強大眾對本港金融體系的信心的重要一環。當核數事務所人員主動削弱為確保匯報資料準確而設的監控措施時，不僅會打擊投資者的信心及損害市場的廉潔穩健，更會動搖本港市場賴以成功的問責制度的根基。在此情況下，證監會定必採取行動，竭力保障受影響股東的利益。」

證監會亦對財政部及中國證券監督管理委員會在調查過程中給予的堅定支持和寶貴協助，深表謝意。這凸顯出三方監管機構之間通力合作，攜手打擊市場失當行為及保障投資大眾的利益。