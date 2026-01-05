恒大清盤｜許家印被指未付120萬訟費　清盤人申請禁許繼續訴訟

中國恒大集團因欠債2.5萬億，兩年前已被頒令清盤，清盤人亦從法庭取得命令，接管恒大主席許家印的資產，然而許卻未支付有關訴訟的訟費120萬，清盤人向法庭申請「除非命令」，要求法庭下令，許須在指定期內交出該筆訟費，否則將被禁止提出相關訴訟及提上訴程序，許的律師稱因資金調動問題，才會未付款，強調非缺資金。法官歐陽浩榮稱會在3個月內就這申請下裁決。



原告中國恒大集團(已清盤)，答辯人許家印。

許家印被指未付120萬訟費，清盤人要求禁許繼續訴訟。（資料圖片）

許一直拒披露其資產

恒大於2024年初被頒令清盤後，清盤人期後申請向恒大創辦人許家印、其前妻丁玉梅、公司前行政總裁夏海鈞，及前首席財務官潘大榮等，追討合共約468億港元股息及酬金，並獲法庭命令禁制令許、丁和夏等，處理他們名下約600億港元的資產。

該命令頒布後，許一直拒向清盤人披露其資產，高等法院便委任恒大清盤人做接管人，接管許的資產。

稱因資金調動問題才未付訟費

代表許的律師指，許名下曾有約2000萬港元由前律師代管，但因資金調動問題，才未支付該120萬訟費，強調許並非缺資金，又指法律無明文規定許必須全面披露其資產狀況。

清盤人的律師指許未遵守披露義務，已屬違反法庭命令，他亦未支付訟費，法庭應施加禁令，禁止許繼續訴訟及提上訴程序。

法官稱需時考慮，會於三個月內頒布決定。

案件編號：HCA551/2024, HCMP1080/2024