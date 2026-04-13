恒大許家印尖沙咀「發迹屋」　債主320萬元售出　高法官底價45萬

恒大集團創辦人許家印的300多呎尖沙咀「發迹屋」單位，高院法官在3月10日批准降價至275萬元出售，《香港01》發現該洋房單位在翌日已簽訂臨時買賣協議，並以320萬元賣出，呎價8,533元，新買家為Kwan Wai Keung，現時該單位市值約471萬元。



恒大創辦人許家印在香港剛開始發迹時來港購買的300多呎洋樓單位被釘契討債。鐵閘及鞋架都被貼上阻塞走火通道告示。（資料圖片／梁祖饒攝）

中國恒大集團於2024年被頒令清盤，創辦人許家印在1999年剛開始發迹時，以一筆過175萬元購入尖沙咀柯士甸道144號祥景樓的6樓A室單位，實用面積約375平方呎。

這個單位在2024年同被釘契討債，釘契涉及恒大地產去年底公布的一宗深圳國際仲裁院裁決。仲裁申請人為中信集團旗下的「和信恒聚（深圳）投資控股中心（有限合夥）」，深圳國際仲裁院裁定，中國恒大集團、旗下附屬公司廣州凱隆置業及許家印等成為被執行人，被執行的總額約60億元人民幣。

恒大創辦人許家印在香港剛開始發迹時來港購買的尖沙咀300多呎洋樓單位被釘契討債，該單位在３月以320萬元賣出。（資料圖片／梁祖饒攝）

至今年3月10日，和信恒聚要求把物業的售價下降至275萬元，獲法官歐陽桂如批准。《香港01》發現該裕景樓6樓A室單位在翌日已簽臨時訂買賣協議，以成交價320萬元售出，實用面積375方呎，成交呎價8533元，新買家為Kwan Wai Keung，未知中文名。根據一家主要銀行，網上最新估價為471萬元。