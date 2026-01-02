恒大清盤｜夏海鈞不滿被禁處理股息欲上訴　官指無勝算拒批許可

中國恒大因欠債逾2.5萬億元，前年被頒令清盤。清盤人向創辦人許家印，及前行政總裁夏海鈞等人追討股息等約60億美元，恒大其後再取得禁制令，禁制許家印等人處理逾600億港元產。夏海鈞就禁制令有意向上訴庭提出上訴，並提出多項理據，包括恒大未能就針對夏提出明確的訴訟理由。上訴庭今(2日)頒下判辭，指夏提出的理據無合理勝算，拒批出上訴許可。



判辭透露，恒大於2024年6月取得高等法院的禁制令，其中針對夏的命令，禁制他處理600億港元資產，和禁制他處理出售柏傲山物業所得的資金。法官其後延長該禁制令，並駁回夏申請撤銷禁制令的申請。

恒大前行政總裁夏海鈞。（資料圖片）

夏在相關時間有份決策恒大財務

夏再打算向上訴庭申請上訴，並提出多項理據，包括恒大早前申請禁制令時，未能就針對夏提出明確的訴訟理由。惟上訴庭認為，高等法院法官早前已處理該理據，認為恒大的訴訟理由已夠具體。高院法官已考慮夏於2017至2021年，是恒大的高層和董事，亦是董事局成員，有份決策恒大的財務事宜。上訴庭認為，夏未能指出高院法官的決定有何出錯。

夏作為董事需履行職責

此外，上訴庭認為高院法官已處理夏的其他投訴，包括恒大未有透露夏不涉準備相關財政帳目。高院法官已指出恒大案情的重點，在於夏雖然沒有親身參與相關財政事宜，但他作為公司董事，仍需履行其職責。

夏需支付25.4萬訟費

上訴庭認為，夏提出的理據沒有合理勝算，拒批出上訴許可，並頒令夏需支付恒大25.4萬元訟費。

案件編號：CAMP90/2025