德勤調查｜僅14%受訪企業CFO全面部署AI

德勤中國舉辦香港首席財務官論壇，聚焦財務領袖應對人工智能（AI）轉型，並於會上發布一份針對來自不同行業﹑合共1,326名財務領袖進行的全球調查。調查發現首席財務官2026年的三大優先事項分別是應對外部挑戰（如通脹、關稅、監管）；採納新興技術能力（如AI智能體）；以及開發新產品或服務以拓展收入來源。



調查發現，許多戰略型財務領導者，通過推動雲計算、自動化和AI應用，以提升其影響力。儘管大多數受訪者的團隊已在使用AI工具，但能夠明確投資回報或深入應用智能體的僅佔少數。只有14%受訪者已全面部署AI，實現了清晰的價值回報，同時將AI智能體深入應用到部門內特定領域。

2024年2月19日，插圖中可以看見一些拿着電腦和智能手機的小人站在「人工智能AI」的字樣前面。（Reuters）

逾半CFO將AI智能體應用於財務分析

有52%受訪者將AI智能體應用於財務規模與分析，48%用於銷售與盈利管理，另有46%用於營運資本優化。此外，有28%受訪者將AI與自動化技能視為2025與2026財年的財務團隊優先發展技能，亦是一眾技能當中最受歡迎，而將數據分析與技術集成列為首要技能的受訪者亦有27%。

德勤中國香港市場及業務增長主管合夥人呂志宏表示，全球近六成首席財務官正致力通過高級情景規劃與敏捷治理，並投資於AI驅動的洞察力及專業風險管理團隊，以應對各項挑戰，有關變化反映財務職能正由傳統的監控職能，轉型為主動推動企業績效的戰略夥伴。