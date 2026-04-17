中越發佈聯合聲明、簽署文件　積極推進高鐵、人工智能等領域合作

越南共產黨總書記蘇林4月14日至17日訪華。4月17日，中越發佈聯合聲明，強調積極推進智能製造、數字經濟、人工智能、量子技術、半導體、高鐵等領域合作。蘇林訪問期間，中越雙方有關部門和地方簽署了32份合作文件。



4月15日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。會談後，雙方共同見證簽署多項雙邊合作文件。這是習近平同蘇林握手。（新華社）

4月16日上午，越共中央總書記、國家主席蘇林乘高鐵離開北京，啟程前往廣西，繼續在中國的訪問行程。這是蘇林乘坐高鐵時，參觀高鐵駕駛室。（新華社）

聲明指出，越方重申堅定奉行一個中國政策，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

聲明還強調，將有效開展在安全、情報、反恐、打擊網賭電詐等跨國犯罪、禁毒、反邪教、打擊販賣人口犯罪、打擊經濟犯罪、打擊偷渡違法犯罪活動、移民與出入境管理、追逃追贓、保護本國公民、組織在對方國家權益等領域合作。越方將以成員國身份正式加入瀾滄江－湄公河綜合執法安全合作中心並願作為共同創始國加入國際打擊電信網絡詐騙聯盟。

2026年4月15日，中國國家主席習近平在人民大會堂，同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。（新華社）

雙方同意，將推動兩國鐵路對接並連接至中亞和歐洲，提升該鐵路貨運量，加快推進兩國鐵路、公路、口岸基礎設施互聯互通，將鐵路合作作為兩國戰略合作新亮點。

中方願與越方在鐵路領域開展貸款、技術、培訓、工業能力等方面合作，指導中國優質企業參與鐵路建設。支持雙方在民航領域進一步加強合作，歡迎越南的航空公司引進和運營中國商用飛機。

4月16日上午，越共中央總書記、國家主席蘇林乘高鐵離開北京，啟程前往廣西，繼續在中國的訪問行程。（新華社）

雙方同意，積極推進智能製造、數字經濟、人工智能、量子技術、半導體、高鐵等領域合作，支持雙方開展技術合作。支持兩國企業在符合各自國家法律和越南作出的國際承諾、保障彼此數據安全、網絡安全、經濟效益和長久利益基礎上深度開展5G、大數據等數字產業合作。

中越雙方有關部門和地方簽署了32份合作文件

蘇林訪問期間，中越雙方有關部門和地方簽署了32份合作文件，包括《中華人民共和國國家發展和改革委員會與越南社會主義共和國建設部關於開展鐵路培訓合作提升越南鐵路領域人才能力的諒解備忘錄》等。