AI教育共享｜回歸育人本質：人工智能驅動下的智慧教學變革策略

文：香港津貼中學議會、聖公會何明華會督中學資訊科技組主任賴偉良

在人工智能浪潮下，教育界正積極思考科技融入教學的定位。香港聖公會何明華會督中學深信，引入科技旨在解決教學痛點。資訊科技組主任賴偉良老師指出：「我們並非因技術出現而強行引入，而是反思教學法中哪些不足能藉此解決。」基於此理念，本校數學科將技術轉化為認知工具，建構課前、課中、課後全方位的學習生態。



課前預習：以 RAG 技術驅動引導式學習

關子雋老師利用自動批改平台的數據，即時針對學生難點進行重點解說。（作者提供）

教務主任關子雋老師觀察到，傳統預習多依賴單向閱讀，學生難以自行歸納重點。為此，關老師制作「備課專用AI」—以校本教材作為知識庫、系統被設定為「引導者」。以預習「指數定律」為例，系統不會直接給出定理公式，而是先請學生嘗試將兩個底數相同的冪次項展開，引導其發現結果中的次數規律，再追問其隱藏關係。這種啟發性對話讓學生自行「發現」規律，在課前建立深刻的認知框架。

課中教學：突破空間想像與認知困難

賴偉良老師透過大型螢幕向全班展示動態 3D 立體幾何模型。（作者提供）

立體三角學一直是公開考試的難點，主因在於空間想像的不可見性。賴老師利用 AI Vibe Coding 技術，將歷屆試題圖像轉化為可隨意旋轉、縮放的動態模型，並針對題目所示的摺紙過程或投影交角製作動畫，讓學生直觀地「看見」空間轉化，彌補了傳統教具難以即時建模的局限。而且，老師在動態模型旁設計引導性問題，令教學從「教師演示」轉向「引導探索」。學生透過操作視角與回答問題，將重點轉向邏輯推演與空間感知的建立。

課後鞏固：數據驅動的精準回饋

賴偉良老師教導學生利用數碼工具即時記錄解題思維，強化課堂互動。（作者提供）

在課後鞏固方面，本校引入自動批改平台，學生可即時上傳手寫步驟。透過系統即時自動批改，學生能了解其邏輯錯誤並建立個人錯題庫，系統更會根據錯誤類型自動生成相似題目作針對性強化。老師亦能根據後台數據，在課堂上針對普遍難點重點解說，實現個人化精準學習。

學生上傳手寫解題步驟，AI自動批改平台即時提供精準回饋。（作者提供）

學生透過校本AI備課chatbot進行預習，自主「發現」指數定律。（作者提供）

結語

我們深信引入科技並非盲目追求潮流，而是為了回歸教育本質，精準解決教學中的真實痛點。透過這種以問題為導向、讓科技與人本教育深度融合的轉型，教學得以突破傳統空間與數據的局限，從而更精準地回應學生需求，培養出具備創新解難能力的新一代。