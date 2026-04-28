Facebook母企Meta被促取消交易　騰訊等Manus前期投資者據報配合

美國科技企業、Facebook母企 Meta 收購內地AI代理公司 Manus 觸礁。國家發改委網站周一﹙28日﹚發布指，旗下外商投資安全審查工作機制辦公室，依法依規對外資收購Manus專案作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。《華爾街日報》引述知情人士報道，Meta正準備撤銷該項收購。



知情人士稱，中國政府已初步要求這兩家公司在數周內撤銷交易，並將Manus的中國資產完全恢復原狀。這包括從Meta剝離先前轉移的數據或技術。中國政府也考慮，如果該交易無法完全撤銷，將對Manus和Meta施加處罰。

內地要求Meta撤銷對Manus收購。騰訊等Manus前期投資者，據報願意作出配合。（資料圖片）

知情人士又稱，若Meta推進撤銷交易，包括騰訊（0700）、HSG和真格基金（ZhenFund）在內的幾家Manus亞洲前投資者，已計劃予以配合。

Meta去年12月將Manus收入囊中，並迅速着手將新技術整合進自身系統。知情人士指出，事情還有一層複雜之處，包括加州風投公司Benchmark在內的Manus投資者已經拿到回報。

中國AI黑馬「Manus」面世。（微博截圖）

Manus創辦人據報禁止離境

該交易宣布後不久，中國政府便啟動審查，並在3月約談Manus兩位聯合創始人肖弘和季逸超，詢問收購事宜。這兩名高管隨後被告知在調查期間不得離境。

據報，在禁令發布之前，各方曾就達成潛在協議以化解中國政府的顧慮展開磋商，Manus創始人離開Meta是討論中的讓步條件之一。知情人士透露，Meta已承認，作為撤銷收購交易的一部分，該公司將不得不讓Manus的創始人離開。Meta過去曾有過不收購公司、而直接聘用新創公司管理團隊的先例。