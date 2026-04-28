中國90後開發全能AI代理Manus！上線僅9個月獲Meta天價收購惹熱話

Manus可以完成從旅遊規畫、股票分析、建立教學簡報到整理財報、分析電商營運並給予建議等多樣化的任務。



若說比拚大型語言模型性能是AI競賽的上半場，那Manus的出現，或許可說是下半場「AI代理時代」的第一聲槍響。Manus是中國AI新創蝴蝶效應開發的AI代理服務，其發展堪稱一場「閃電戰」，於2025年3月上線後快速竄紅，到被社群巨頭Meta收購，僅在短短9個月內發生。

Manus展開內測時，3天內等待名單湧入多達200萬人，在中國內測碼甚至被炒到10萬人民幣的高價，官網也因龐大的流量一度當機。

Manus被Meta收購時間線：

暴紅後不久，Manus獲得矽谷老牌創投Benchmark Capital領投7,500萬美元（約港幣5.9億元）的B輪募資，估值一舉飆升至5億美元（約港幣39億元）以上。且服務正式上線8個月後，Manus便在部落格中宣稱，年經常性收入（ARR）已達1億美元（約港幣7.8億元），成為全球從0到1億美元年經常性收入最快的新創公司，同時總營收年化預估值（RRR，過去1個月收入乘以12）達到1.25億美元（約港幣9.8億元）。Manus還透露，去年10月發布1.5版本後，月複合成長率高達20％以上。

Manus的成功，使得他們旋即被科技巨頭盯上。2025年12月，Meta宣布收購Manus，據傳價格超過20億美元（約港幣157億元），協商時間卻僅花10天左右。Meta表示，他們計畫將Manus的服務整合進Facebook、Instagram、WhatsApp等旗下社群平台之中。

Manus之所以能讓用戶及投資者趨之若騖，一大原因或許在於這是全球首款通用型AI代理服務，具備獨立思考及執行任務的能力。目前多數AI代理仍「術業有專攻」，訂購機票、整理報告、寫程式等各個任務，往往需要人們使用不同的AI代理完成。

根據官方介紹及網友分享，Manus可以完成從旅遊規畫、股票分析、建立教學簡報到整理財報、分析電商營運並給予建議等多樣化的任務。開發團隊透露，他們刻意不預先設置使用場景，選擇先打造具備通用能力的框架，再觀察用戶究竟如何使用AI代理並調整優化。

採現成Claude、阿里微調 教會AI「解壓縮」安排人事

Manus並非使用自研的AI模型，而是基於Anthropic的Claude、阿里巴巴的通義千問等市面上的模型微調而成。Manus最大的優勢在於，它能自動完成整個工作流程，具備長流程任務能力，並且能使用大量外部工具。

Manus能夠自行瀏覽履歷，建立評估標準篩選職位候選人。（Manus）

在官方的演示中，當使用者傳送了包含10到15份履歷的壓縮檔，要求Manus篩選出適合特定職位的候選人。Manus能夠如人類操作電腦般自行解壓縮，逐份瀏覽履歷調取重要資訊，並且依照職位需求，建立評估標準，將候選人們排名分級。假如用戶需要以Excel呈現，Manus會立即編寫Python生成表格。

而在針對通用AI助手的GAIA基準測試裡，Manus在所有難度的任務中，均繳出更勝OpenAI Deep Research的成績。AI公司Hugging Face產品負責人穆斯塔（Victor Mustar）也在社群平台上盛讚，這是他用過最令人印象深刻的AI工具。

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中國90後雙人組穩舵 移師新加坡吸數十億用戶

開發Manus的蝴蝶效應，是由肖弘、季逸超2名1990年後出生的「90後」連續創業家、工程師在2022年創辦，開發Manus之前該公司曾推出AI瀏覽器助手Monica。肖弘擔任執行長管理公司營運，而季逸超則負責Manus的技術及基礎設施開發。

肖弘（LinkedIn@Red Xiao）

肖弘曾創立夜鶯科技，投入企業生產力工具的開發，推出「微伴助手」等產品，累計服務逾200萬企業用戶。

季逸超則在高中時就開發出第三方iOS瀏覽器猛獁瀏覽器，在全球賺入超過30萬美元（約港幣235萬元）的付費下載收入，被視為中國第一代軟體出海的代表。2025年，他還受《麻省理工科技評論》選入35歲以下創新者榜單。

值得一提的是，Manus早早瞄準了更廣闊的海外市場，最初發布的宣傳影片便是英文版，2023年在新加坡完成註冊，並於去年夏季將總部正式遷往新加坡、解散中國團隊。事實上，Manus最大的流量來源分別是巴西和美國，中國只能排第3。

如今被Meta收購，也讓Manus能利用社群巨頭龐大的軟硬體優勢進行開發，包括Llama模型及龐大的運算資源，以及全世界數十億的用戶基礎，拓展海外市場，並將AI代理的能力滲透進更多元應用場景。

Manus

2022年成立，主要業務為AI代理。2025的年經常性收入突破1億美元（約港幣7.8億元），被Meta以逾20億美元（約港幣157億元）收購。執行長為肖弘。



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【本文獲「數位時代」授權轉載。】