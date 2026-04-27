Facebook母企Meta遭內地禁止收購Manus　發改委︰要求撤銷交易

美國科技企業、Facebook母企 Meta 收購內地AI代理公司 Manus 觸礁。國家發改委網站今日﹙27日﹚發布指，旗下外商投資安全審查工作機制辦公室，依法依規對外資收購Manus專案作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。



消息公布時為美國周一清晨時間，Meta代表暫未對此事發表評論。

外媒早前指創始人被限制出境

去年12月，Meta宣布收購Manus，雖未透露具體收購價格，但估值收購價為20億美元。據英國《金融時報》1月份報道，這筆交易受到中國商務部的監管審查，原因是其可能違反了出口管制規定，以及投資法規。

今年3月，《金融時報》又披露，Manus的兩名聯合創始人肖弘、季逸超，被中國限制出境。

中國AI黑馬「Manus」面世。（微博截圖）

Manus去年將總部搬去新加坡

去年低，Facebook母企Meta宣布收購內地AI公司Manus。Manus當時稱，此次收購是對Manus在通用 AI Agent 領域裏工作的認可。

根據 Manus 12月初統計的資料，上線至今，Manus已處理超過147萬億個token（文本處理的基本單位），並創建了超過8,000萬台虛擬電腦。

另外，據報 Manus已於去年6月將公司總部從中國搬至新加坡。6月初，Manus AI確認新加坡辦公地點，於Google地圖上標記位於新加坡橋北路。遷至該國後，Manus也清空了內地社交媒體上的內容。