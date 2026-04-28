Meta收購Manus案被叫停　官媒：技術源於中國　非遷總部可避監管

美國科技企業、Facebook母企Meta收購內地AI代理公司Manus觸礁。國家發改委網站4月27日發布指，旗下外商投資安全審查工作機制辦公室，依法依規對外資收購Manus專案作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。今年3月，有外媒披露，Manus的兩名高管已被禁止離開中國，即使2人已移居新加坡。



針對此事，內地官媒《環球時報》發文評論稱，這一決定合理、合法、必要，既是中國政府履行監管職責的體現，也符合國際社會在戰略技術領域加強安全審查的通行做法。



2025年初，由「蝴蝶效應」公司推出的全球首款通用AI智能體Manus，一經推出便風頭無兩，藉震撼的演示影片迅速走紅，體驗碼更一度被炒至數萬元人民幣，被業界寄予厚望，視作國產AI「彎道超車」的代表及「第二個DeepSeek」。

然而，這張「中國AI名片」的發展軌跡卻出人意料。2025年3月爆火後僅數月，Manus便迅速啟動「搬家」計劃，將總部遷往新加坡，並大幅裁撤國內團隊及停止中國境內的服務運營。同年年底，Manus更宣布加入美國科技巨頭Meta正式從「國產AI先鋒」轉身為美國科技巨頭旗下的產品，其身份轉變之快令人措手不及。

針對收購，中國商務部曾表示，中國政府支持企業根據需要開展跨國經營與技術合作，相關行為需遵守中國法律法規，履行法定程序。不過，英國《金融時報》於今年3月披露，AI代理公司Manus的兩名聯合創始人肖弘、季逸超，被中國限制出境。

《環球時報》評論稱，這起並購案自曝光之初就充滿爭議。Manus作為一家依靠中國工程師和基礎設施環境發展起來的AI公司，在獲得美國投資後便迅速與中國元素「切割」，有聲音認為這可能是逃避管制的「洗澡式出海」。並購案也引發了「並購式招聘」的質疑，認為並購的主要估值指標是人和團隊。一家美國律所指出，人才留用是這類交易的核心條款，並購實際是招聘手段。

評論指出，由於並購案涉及到中國、美國、AI等元素，中方的決定引發外界關注，也出現了一些過度解讀。目前，中方尚未披露叫停並購案的具體原因，對此評論文章指出三點核心立場。

Manus表示，此次收購是對Manus在通用 AI Agent 領域裏工作的認可。(manus)

第一，中方行使管轄權具備堅實法律基礎，並非「長臂管轄」。評論指出，雖然Meta宣布併購時 Manus 已遷至新加坡，但該技術早期的研發、核心數據採集及人才團隊均與中國有深刻關聯。根據《外商投資安全審查辦法》及《中國禁止出口限制出口技術目錄》等法規，涉及此類敏感技術的跨境轉移必須接受安全審查。評論強調，管轄權的核心在於技術與數據的來源與安全，而非單純看公司當前的註冊地。

第二，中方叫停交易符合國際通行做法。評論認為，西方媒體將此舉解讀為地緣政治考量的說法是「賊喊捉賊」。在全球範圍內，涉及AI算法、關鍵軟件及敏感技術的跨境併購，歷來受到各國嚴格的投資安全審查。中方此舉是出於維護產業安全，與美、歐、日等國的監管邏輯一致，屬於國際慣例。

第三，監管行動與中國擴大開放及優化營商環境並不矛盾。評論指出，禁止單一敏感併購案並不代表營商環境收緊。相反，明確國家安全邊界、完善規則，反而能為合規外資提供更穩定的預期和「定心丸」。評論強調，依法進行安全審查與推動高水平開放是相輔相成的，中國持續縮減外資負面清單的趨勢並未改變。

Meta擬收購中國初創AI企業Manus。（Getty）

此外，中國對外經濟貿易大學國家對外開放研究院研究員李長安也表示，中方的決定並不針對特定國家或企業，而是基於統一的法律框架和程序要求，對各類跨境投資行為進行規範，以維護經濟安全與市場秩序。中國一貫鼓勵企業根據自身發展需要開展國際化經營與技術交流，但所有跨境投資、技術合作及相關商業活動都必須在法律法規框架內進行，並履行相應的審批與合規程序。