彭博：印尼籌設大宗商品出口新機構　運作將「傾聽市場聲音」

彭博社消息，印尼主權財富基金Danantara的首席投資官Pandu Sjahrir表示，印尼在組建管理關鍵大宗商品出口的機構時，將會「傾聽市場聲音」。此前，印尼發布的這項監管新規令交易員和生產商手足無措。



總統普拉博沃本周宣布力度激進的計畫，要求棕櫚油、煤炭和鎳的出口通過一家由Danantara管理的國有實體進行。這項計畫甚至令政府內部的許多高級官員也感到意外。

Sjahrir接受彭博電視採訪時表示，「我們的目標是提高透明度、問責制和可追溯性，當然，這必須對市場友好。我們正在傾聽各方意見，傾聽市場的聲音。我們希望確保這能為生產商和相關股東帶來收益。」

此前，印尼總統普拉博沃制定計劃，加強國家對大宗商品出口的控制，以應對不斷增加的財政壓力和印尼盾跌勢。(Photo by Ed Wray/Getty Images)

當被問及市場感到困惑時，Sjahrir表示，投資者正在努力消化這一消息。他補充說，具體細節將在「未來幾周」內公佈，不過政策初期將重點關注煤炭和原棕櫚油，印尼在這兩種大宗商品領域都占據重要地位。

「需要強調的是，這是一個明確的區分，這將是一個企業運營機構，而不是監管機構，」他說道，並補充說，新機構將尋求從市場上聘請「最優秀的人才」來運營，該機構將按照類似的治理標準運作。

「希望到1月上旬，你們就能看到我們全力投入運營，」Sjahrir說道。