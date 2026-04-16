普拉博沃與馬克龍會面　同意加強國防能源等合作

印度尼西亞總統普拉博沃（Prabowo Subianto）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面，兩國同意加強在國防、能源和創意經濟等領域的合作。



印尼政府星期三（4月15日）發聲明說，普拉博沃星期二（14日）在法國會見馬克龍，針對多個領域展開討論，包括國防採購和加強國防工業、能源轉型和可再生能源發展、基礎設施和交通運輸，以及教育和創意經濟。

普拉博沃於近日在法國會見馬克龍，針對多個領域展開討論。（Getty Images）

聲明強調，法國是歐洲的重要戰略伙伴，印尼將繼續推動與法國合作，為兩國開闢全新、具體及互惠互利的機會。

聲明沒有提及印尼是否同意增購法國「陣風」戰鬥機。印尼是法國的主要武器買家，曾購買42架「陣風」戰鬥機。此前一天，普拉博沃在莫斯科與俄羅斯總統普京會面，雙方同意加強經濟和能源等領域合作。

普拉博沃連訪數國加強國家實力▼▼▼

除了俄法兩國，普拉博沃近期也訪問了韓國和日本，為印尼的石油供應尋求保障。印尼目前因中東衝突引發的全球油價上漲而面臨壓力。

此外，印尼外交部星期三說，當局正考慮美國提出允許美國軍機飛越印尼領空的提議，但強調印尼沒有任何政策允許外國勢力不受限制地使用領空。

路透社引述印尼外交部發言人說，印尼政府將確保任何出台的政策都不會對地區穩定造成不利影響，而飛越領空並非印美防務合作的核心議題。

印尼外交部本月初曾致函國防部說，美方的提議將讓華盛頓能最大限度地利用印尼水域和領土進行監視，這可能使印尼捲入潛在的南中國海衝突。

外交部在信中指出，2024年1月至2025年4月期間，多架美國軍機在南中國海展開18次監視行動。

印尼國防部長沙姆索丁和美國戰爭部長赫格塞思，在五角大樓會面。（Getty Images）

這封信函發出後，印尼國防部長沙姆索丁（Sjafrie Sjamsoeddin）和美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）周一（13日）在五角大樓會面，宣佈建立重要防務合作伙伴關係，但不清楚兩人是否談及此事。

【延伸閲讀】鄭永年：利用中美矛盾謀取自身利益 超過限度或淪為犧牲品

+ 4

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】