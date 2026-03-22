普拉博沃：印尼或退出美國倡議的和平委員會

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）說，如果美國倡議成立的「和平委員會」未能支持巴勒斯坦利益，印尼可能退出這個機制。



新華社報道，普拉博沃日前在西爪哇省茂物與記者和分析人士交流時指出，印尼決定加入和平委員會，是出於從內部推動巴勒斯坦問題取得進展的戰略考量。他說，相較於置身事外，參與其中更有助於影響相關政策走向。

但他同時說，印尼參與是有條件的，且將根據實際情況進行評估。如果和平委員會的決策被證明產生反效果，或不符合印尼支持巴勒斯坦獨立的一貫立場，印尼將毫不猶豫地退出。他說，印尼保留單方面退出和平委員會的權利，無須其他成員同意。

2025年1月27日，印尼總統普拉博沃在馬來西亞吉隆坡舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

普拉博沃重申，支持巴勒斯坦建國是印尼長期堅持的外交政策重點之一，印尼參與和平委員會旨在為推動實現公正、持久的解決方案作出積極貢獻。

美國總統特朗普（Donald Trump）今年1月22日同十多個國家和地區代表在瑞士達沃斯簽署文件，啟動所謂「和平委員會」。部分受邀國家拒絕加入或態度謹慎。法國外交部發言人說，法國暫時不會加入，「和平委員會」章程不符合聯合國關於加沙問題的決議，部分內容也違反《聯合國憲章》。

印尼與美國簽署貿易關稅協議，並加入由華盛頓主導的和平委員會，在國內引起非議，質疑普拉博沃政府是否放棄印尼長期奉行的不結盟外交政策。

圖為2026年2月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華府主持「和平委員會」（Board of Peace）首次會議。（Reuters）

印尼也被指對美國和以色列襲擊伊朗的反應過於冷淡，既沒有譴責，也沒點名任何一方採取了侵略舉措，加劇人們對印尼政府偏離現有外交政策的指責。普拉博沃在伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）遭美以空襲喪生四天後才致唁，而且是在公眾呼籲他這樣做之後才發聲，招致諸多批評。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

