中東戰爭｜資金避險利好新加坡股市　取代印尼成東南亞最大股市

印尼資本市場接連遭遇不利局面，而起作為東南亞最大股票市場的地位，也最新被新加坡取代。據彭博數據顯示，印尼上市公司的總市值已從1月份的高點暴跌超過30%，至6180億美元，相較新加坡上市公司的總市值已攀升至 6450 億美元。



今年來環球投資者撤資東南亞股市逾40億美元 印尼佔逾半

彭博數據並顯示，今年以來，全球投資者已從東南亞新興市場股市撤資超過40億美元，其中印尼股市的撤資額佔比超過一半。 今年初以來MSCI稱考慮將印尼市場由「新興市場」降級至「前沿市場」，國際評級機構惠譽及穆迪均下調其的信用評級展望為負面。除了股市，當地印尼盾匯率也屢創新低。

近月印尼當局加強了改革力度，推出了一系列更廣泛的改革措施，例如將最低流通股比例提高一倍至15%，並為部分公司設定了長達三年過渡期。同時，當地經濟成長迄今仍保持一定韌性。對於投資者而言，現在的焦點轉向了MSCI下個月對其市場地位的評估，屆時該指數編制機構將決定印尼最新的措施是否足以使其保持新興市場的地位。

Lion Global投資基金經理表示，儘管印尼市場目前面臨不利形勢，但不排除未來復甦的可能性。 在全球政策不確定性加劇的情況下，資本流動仍然青睞確定性，這鞏固了新加坡市場的相對地位。新加坡股市受益於經濟和政治穩定，以及政府主導的市場改革。由於伊朗戰爭引發市場波動，投資者紛紛尋求避險資產，令新加坡股市指數一度升至記錄新高。