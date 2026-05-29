世界金融論壇2026｜銀諾醫藥王慶華：地緣政治倒逼中企自主生產

近期中美貿易戰及地緣政治風險持續，今年更面對中東戰爭等亂局，銀諾醫藥（2562）創始人、董事長兼首席執行官王慶華表示，地緣不確定性對全球經濟與醫藥行業肯定會有影響，但這也倒逼了中國企業強化自主生產。「依靠我們自己的，去把各個環節、各個方面都做好，提高我們的供應鏈韌性，我相信會有一個好的結果。」



中國創新藥加速邁向「從0到1」的創新時代

王慶華在出席第九屆世界金融論壇期間接受《香港01》訪問時表示，2025年中國創新藥對外授權（License Out）金額已達1400億美元，首次超越美國。他認為，在政策、監管與產業鏈協同發力下，中國生物醫藥達到了國際前沿高度，正在加速邁向「從0到1」的創新時代。

他指出，中國生物醫藥經過二三十年發展，已從「零起點線」攀升至「非常可見的、清晰的高度」。數據顯示，2025年中國創新藥對外授權總額達1400億美元，首付款（Upfront Cash）接近百億美元，全球佔比達50%。「這反映中國創新藥已達到很非常可見的高度，並且這個趨勢是可持續的。」

AI讓創新藥研發從「馬車時代」進入「汽車時代」

而事實上，生物醫藥的突破離不開國家政策、監管體系、產業鏈三者。王慶華表示，以新藥研發爲例，新藥的推出涉及CMC（化學、製造與控制）、上游下游製劑等完善的產業鏈體系，而「從供應鏈上來說，我們中國醫藥已經在逐漸地替代。」

此外，對於藥物的創新，王慶華認爲，從早期「國外有、中國沒有」，到如今「國外沒有、我們（中國）有」，中國生物醫藥完成了從「0到1」的關鍵轉換，並預計今後幾年裏，「中國會出現更多的0到1的轉換」。

王慶華稱，中國生物醫藥完成了從「0到1」的關鍵轉換。

談及人工智能對生物製藥行業的影響，王慶華將其比作「從馬車時代轉換到汽車時代」的革命。他介紹，業界正從傳統的CADD（計算機輔助藥物設計）邁向AIDD（人工智能驅動藥物發現），儘管由AI全面驅動研發仍需時間，但其輔助價值已不容忽視。

他指出，銀諾醫藥已組建AI團隊，將AI應用於靶點發現、體內外實驗等環節，預計未來AI將成為研發提效的核心工具，「整個效率會大大提升」。

出海佈局持續推進 地緣風險倒逼「會有好結果」

在國際化方面，王慶華透露，銀諾醫藥正圍繞核心產品伊蘇伯格魯泰阿法（商品名：銀諾氫）推進全球註冊。該藥已於2025年在國內獲批上市，2026年1月納入國家醫保目錄，並在澳門獲批，香港市場有望於今年底獲准。與此同時，公司在巴西、阿根廷、韓國、日本及中東等市場的註冊與市場化亦在推進中。

「真正意義上的一個創新藥，不僅是讓中國的患者獲益，應該是讓全球的患者都能夠有獲益。」王慶華表示，銀諾的國際化進程正在努力推進中，「不僅是可以提升我們本身新藥研發能力，同時也可以讓我們有走出去的機會，使得更多的患者可以獲益。」