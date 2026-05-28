世界金融論壇2026｜朗瑪峰創投肖建聰：五年內港股望破百萬億市值

市場持續關注中東戰爭局勢，朗瑪峰創投創始人肖建聰表示，地緣衝突下資金湧港避險，科技企業投資將是最佳去處，「香港是最穩定的，所以因為戰爭，很多資金也會流到香港。」。他預計，未來五年港股總市值有望突破百萬億元，內地及香港兩個市場共計約千家科技企業上市。



肖建聰表示，地緣衝突下資金湧港避險，科技企業投資將是最佳去處，預計未來五年港股總市值有望突破百萬億元，內地及香港兩個市場共計約千家科技企業上市。

地緣資金湧港避險 AI將是吸金主線

肖建聰在第九屆世界金融論壇期間接受《香港01》專訪時表示，觀察到中國科技迅速發展，部分美元基金已進入中國內地市場投資，並赴港進行基石與錨定，形成資金流入科技領域的大趨勢，而當中人工智慧（AI）的吸金能力最為顯著。「AI是一次偉大的革命，它會創造巨大的價值。」

他表示，語言大模型已實現閉環，下一步具身智慧（Embodied AI）將成為真正的價值創造者，代替大量危險與艱苦的工作，「讓人類可以幹一些更輕鬆一點的工作，這樣確實是解放了人類，創造了更大的價值。」

五年內再造科技中國 港股料破百萬億

對於資本市場前景，肖建聰給出了極為樂觀的預期。他預計，「五年內再造一個科技中國」，未來五年至少將有一千家企業上市，其中千億市值以上公司超過一百家，萬億市值企業達十家以上，「這些公司可能有一半在香港，一半在內地。」

肖建聰表示，人工智慧（AI）的吸金能力最為顯著。認為下一步具身智慧（Embodied AI）將成為真正價值創造者，「解放了人類，創造了更大的價值。」

他並進一步預測，在上述趨勢下，香港股市總市值將突破一百萬億港幣，內地股市突破兩百萬億，上證指數再上六千點。「這件事情我認為非常樂觀，沒有任何問題。五年內就實現了。」

資料顯示，目前港股總市值約為80萬億港元，其中，恒生指數 90 只成分股的總市值合計約45.63 萬億港元，佔港股總市值的 57% 以上。A股總市值約為120萬億人民幣，若以當前匯率計算，約為港股總市值的1.5倍左右。

AI解放人類 創造更大價值

作為創業19年的硬科技投資者，肖建聰分享其篩選投資標的方法論，圍繞「方向、方法、人」三個維度展開。他分享，第一個是方向，一定要選擇代表人類未來的科技方向，這是選擇大於努力。第二個是方法，目標是創建偉大企業，即投資科技驅動的產品公司，「產品讓人類變得更美好」。第三個是人，「企業家決定企業命運，不同的人造就不同的企業，企業就是企業家的道場，所以這個企業家需要有段位元。」

肖建聰強調，其投資始終集中在「十五五」規劃的六大支柱產業與六大未來新興產業之間。他認為，科技企業是人類文明的基石，「用科技創造更大的價值，科技永遠在增加，人類永遠在算加法」，投資科技企業不僅創造新價值，更讓大眾通過產品分享這些價值，「科技企業是人類福祉所在」。